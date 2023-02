A Guarene arriva Marcello Veneziani per presentare il suo ultimo libro

A Guarene, giovedì 2 marzo alle ore 21 presso il Palazzo Re Rebaudengo in Piazza Roma 1 è atteso lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani, che presenterà il suo ultimo libro intitolato 'Scontenti - perché non ci piace il mondo in cui viviamo' ed. Marsilio.

L'evento è organizzato dalla biblioteca civica G. Ferrero di Guarene.

Marcello Veneziani è uno dei giornalisti più importanti in Italia, attualmente editorialista de Il Tempo, da cui partì la sua attività giornalistica nel 1979, ma ha anche scritto numerosi saggi di storia delle idee, filosofia civile e cultura politica.

In un'intervista andata in onda recentemente su Rai 1 racconta così la trama del suo ultimo libro:

"Scontenti credo sia la condizione più diffusa nell'età contemporanea. Siamo scontenti della vita che facciamo e di ciò che noi siamo. Io faccio un viaggio nella scontentezza su vari piani, da quella intellettuale a quella reale per arrivare però a una conclusione e cioè che la scontentezza può diventare anche un'energia e una risorsa che ti permette di modificare le cose che sono intorno a te e ti spinge a migliorare il mondo".

La serata vuol essere un dialogo con l'autore, che toccherà tematiche di attualità, parlando del presente e della società in cui siamo immersi.

La biblioteca di Guarene cura le sue pagine social attraverso le quali si può rimanere aggiornati su tutti gli eventi che verranno organizzati in futuro.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.