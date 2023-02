A Saluzzo “una cena tra amici” al teatro Magda Olivero

Con “Le prénom (Cena tra amici)”, venerdì 3 marzo alle 21, prosegue la stagione teatrale organizzata al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo.

“Le prénom”, di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière, è una commedia graffiante con risvolti grotteschi che mette a nudo ciò che spesso si cela dietro al muro delle formalità.

Siamo a Parigi, oggi. Cinque persone della media borghesia stanno per vivere una serata come tante altre. Vincent e Anna stanno per diventare genitori per la prima volta e vengono invitati, insieme a Claude, a una tranquilla cena in famiglia a casa di Élisabeth e Pierre. Quella sera, però, accade qualcosa di inatteso: quando la giovane coppia rivela il nome che vuole dare al bambino, tutto si frantuma.

La discussione degenera investendo valori e scelte personali. Tra sorprese e battaglie private che non escludono nessuno, si svela il ritratto di una famiglia allo sbando.

Tutti e cinque fanno i conti con i propri segreti e i propri difetti che porta ad un finale aperto e “riparatore”. Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière la definiscono “una commedia che è insieme individuale e universale, che muove da uno spunto un po’ folle (il nome da dare a un figlio) e che diventa il ritratto della nostra generazione”.

Calcheranno il palcoscenico Agnese Mercati, Federico Palumeri, Alessandro Cassutti, Lorenzo De Iacovo, Giulia Cerruti.

Il costo del biglietto è di 20 euro, ridotto a 18 euro. I biglietti sono acquistabili al link: https://www.mailticket.it/spettacolo/21901/le-prènom o in biglietteria la sera dell’evento. I biglietti sono acquistabili anche con Carta Docente e 18App. Informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it