Giovedì 2 marzo all'Open Baladin Cuneo una serata dal tema 'Noi siamo cosa mangiamo'

A causa di una vita sedentaria, del cibo spazzatura ricco di zuccheri e conservanti e dell'alimentazione scorretta, l'obesità e le malattie croniche stanno aumentando in particolare tra i più giovani. Ecco perché nel prossimo appuntamento con gli Show Cooking all'Open Baladin di Cuneo, che si terrà giovedì 2 marzo con il dottor Luciano Gontero e Alberto Degiovanni, titolare dell'azienda agricola biologica SAN e BUN, si parlerà dell'importanza di una dieta proteica sana ed equilibrata con un protagonista di eccezione: “il pane proteico”.



L'obiettivo di questa serata sarà quello di invogliare le persone di portare in tavola cibi più salubri, utilizzando principalmente materie prime di origine agricola piemontese e biologica o comunque di produzione italiana. Il Dottor Luciano Gontero, con la sua decennale esperienza in questo settore, ci aiuterà a comprendere come migliorare la nostra salute e lo stile di vita attraverso un'alimentazione sana ed equilibrata e alcuni semplici accorgimenti. Inoltre si parlerà di un progetto che prevede l'utilizzo di prodotti proteici facili da reperire e adatti a tutti. Terminata la discussione, ci sarà una degustazione del pane proteico.





Appuntamento, dunque, giovedì 2 marzo alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo.

L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).