“Il mondo delle donne attraverso gli occhi di Vali Kura”: mostra alla biblioteca di Borgo San Dalmazzo

L’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Borgo San Dalmazzo celebra l’8 marzo “Giornata internazionale dei diritti delle donne” con la mostra di pittura “Il mondo delle donne attraverso gli occhi di Vali Kura” che verrà inaugurata il 3 marzo alle ore 17 presso l’area espositiva interna alla Biblioteca Civica “Anna Frank”.

“E’ riduttivo pensare di far memoria delle conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne solo in occasione dell’8 marzo– ricorda la sindaca Roberta Robbione – Abbiamo il compito di tenere alta l’alta l’attenzione ogni giorno dell’anno sui temi legati alle discriminazioni di cui le donne sono state e sono oggetto. Le opere di Vali Kura vanno oltre ogni ricorrenza e ci fanno scoprire e riconoscere negli sguardi femminili i percorsi che in ogni luogo e tempo segnano le conquiste femminili. L’auspicio è che il contributo delle donne per la crescita della nostra società civile sia sempre adeguatamente riconosciuto e che sia determinante nelle scelte per il bene comune”

La mostra di Vali Kura sarà visitabile fino al 10 marzo p.v. (in orario di apertura della Biblioteca).