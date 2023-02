"La salute femminile": incontro a Saluzzo organizzato dalla Fidapa

Mercoledì 1 marzo, alle 17 all’Interno 2, la Fidapa Saluzzo organizza l’incontro “La salute femminile” in cui l'importanza della salute di genere verrà sottolineata dalla dottoressa Maria Peano, presidente associazione Pre.zio.sa.

L’ Associazione Pre.zio.sa. Prevenzione Promozione Salute onlus si è costituita nel 2019 con lo scopo di sviluppare, in sinergia con i professionisti, con le istituzioni ed altri enti, una health literacy, e creare la giusta attenzione alla tutela della salute attraverso un’adeguata informazione ed educazione.

Nell’incontro si approfondirà il tema della medicina di genere che dimostra attraverso studi scientifici come uomini e donne siano diversi dal punto di vista della sensibilità alle malattie e rappresenta un nuovo livello di analisi da inserire in tutte le aree della medicina già esistenti.

La conoscenza delle differenze è fondamentale per una corretta prevenzione, una migliore diagnosi della malattia e per l'identificazione della terapia più appropriata per ciascuno.

Incontro ad ingresso libero.