"Ce l’abbiamo fatta, Elly Schlein": Chiara Gribaudo verso la segreteria nazionale del PD

"Ce l’abbiamo fatta, Elly Schlein".

All'indomani della vittoria di Elly Schlein alla guida del Partito Democratico, arriva il commento entusiasta della deputata cuneese Chiara Gribaudo, coordinatrice dei comitati per la candidatura. L'ha seguita nel tour elettorale in tutta Italia. E ora per lei si prospetta un posto sicuro in segreteria nazionale. Il nome della Gribaudo circola anche come possibile capogruppo insieme a quello di Marco Furfaro.