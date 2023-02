Primarie PD, Schlein stravince in Piemonte con più del 67%. Il neosegretario Rossi apre alla collaborazione: "Basta ai congressi permanenti"

A sostegno del governatore emiliano si erano infatti schierati il vicepresidente del Consiglio Regionale Daniele Valle , il capogruppo regionale Raffaele Gallo , i consiglieri regionali Monica Canalis, Alberto Avetta e Diego Sarno , così come i principali sindaci del territorio torinese da quello di Torino Stefano Lo Russ o, di Settimo Elena Piastra , di Moncalieri Paolo Montagna e di Nichelino Gianpiero Tolardo . Per Bonaccini si era speso in prima persona anche il neosegretario regionale del Pd Domenico Rossi , che ora ovviamente apre alla parte avversaria.

"Basta ai congressi permanenti"

"Elly Schlein - commenta Rossi - ha vinto in maniera netta, almeno in Piemonte. E questo significa che la sua proposta è stata più convincente. Il PD dimostra di essere il partito del possibile, dove non ci sono traiettorie pre-ordinate, che crede nella democrazia esponendosi anche all’inedito. Per la prima volta avremo come segretaria una giovane donna capace e appassionata". E lancia ai suoi un messaggio di aprire alla cooperazione: "Dobbiamo dire basta ai congressi permanenti e collaborare tutti insieme per costruire un’alternativa alle destre, chiedendoci come valorizzare la grande partecipazione di oggi in un partito plurale. La prima sfida è fare in modo che almeno una parte di essa si fermi a darci una mano nelle fatiche quotidiane del partito e della politica".