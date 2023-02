Accessi diretti vaccinazione anticovid-19: il calendario del mese di marzo per l'Asl CN1

Le vaccinazioni ANTICOVID-19 ad accesso diretto contingentato per le seguenti categorie: 1° dose over 12; 3° dose over 12 per chi ha maturato 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario; 4° dose per gli over 60 che hanno maturato 120 giorni dalla 3° dose o dall’ultima infezione covid; 5° dose per gli over 80 che hanno maturato 120 giorni dalla 4° dose o dall’ultima infezione covid; 3° dose e 4° dose per le donne in gravidanza





Dal 1 al 31 marzo saranno disponibili presso i seguenti Centri Vaccinali:





• Cuneo: corso Francia 10 ex Villa c/o SISP secondo piano

Tutti i martedi dalle 12.00 alle 13.00 (massimo 20 assistiti)





• Saluzzo Ospedale locali Day Surgery (piano terra/primo piano)

Tutti i lunedi dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (massimo 20 assistiti)





• Savigliano sede SISP via Torino 143 (palazzo ex Enel) piano terra

Tutti i giovedi dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (massimo 20 assistiti)





• Mondovì Ospedale piano terra locali poliambulatorio

Tutti i mercoledi dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (massimo 20 assistiti)