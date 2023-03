Il sindaco di Savigliano Antonello Portera in visita alla Pediatria del S.S. Annunziata

Il sindaco di Savigliano Antonello Portera venerdi 24 febbraio ha visitato il reparto di Pediatria, dove ha incontrato il Primario Eleonora Basso e i vertici dell’associazione “Il Fiore della Vita”, un’organizzazione di volontariato che da 12 anni si muove in particolare all’interno dell’Unità della Rete Oncoematologica Pediatrica piemontese per la Provincia di Cuneo e della Neonatologia dell'Ospedale di Savigliano, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente e stimolante e di assistere tutti i bambini, i ragazzi e le famiglie che si trovano ad affrontare, con sofferenza, la malattia e il percorso terapeutico.

Negli ultimi anni, la creatività dell’illustratrice Romina Panero ha contribuito a ravvivare con percorsi e storie di animali, ritratti nei loro ambienti, sia la sala d’aspetto sia il reparto. L’applicazione di QR Code aiuta genitori e bambini ad ottenere informazioni e ad ascoltare storie che allietano la permanenza in ospedale.

“L’ambiente è importante - precisa il direttore della Struttura Eleonora Basso – e qui, sin dal mio arrivo, mi sono trovata a casa anche nel rapporto con i colleghi”. “La dottoressa Basso - spiega il direttore generale Giuseppe Guerra, presente all’incontro con il direttore sanitario di Presidio Giovanni Siciliano – ci ha consentito di riprendere e mantenere l’attività di oncoematologia, di cui siamo riferimento per tutta la provincia di Cuneo. Anche la nomina di altri Primari ci ha già consentito di ottenere un incremento delle attività. Dobbiamo mantenere alto il livello della qualità dei servizi e delle prestazioni, dotarci di tecnologie e apportare le necessarie migliorie logistiche, in attesa del nuovo ospedale dell’area Nord della nostra Asl, indispensabile per garantire al nostro territorio un futuro nell’assistenza sanitaria.”

Soddisfatto il sindaco: “Durante la visita di venerdì ho avuto l'ennesima conferma di quanto il reparto di pediatria del Ss. Annunziata sia un'eccellenza nell'ambito della sanità del nostro territorio, un fiore all'occhiello con ottimi professionisti verso cui l'Amministrazione Comunale di Savigliano è riconoscente. Ho potuto poi registrare con piacere quanto sia viva la cura per l'aspetto umano e psicologico dei piccoli pazienti, valore encomiabile reso possibile grazie alla sensibilità del personale e ai volontari de “Il Fiore della vita”.

All’evento erano presenti anche il direttore di dipartimento Materno Infantile Franco Fioretto e Remigio Galletto in rappresentanza dell’associazione Amici dell’Ospedale.