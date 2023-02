“Porte Aperte in Nefrologia” al Carle di Cuneo per la Giornata Mondiale del Rene

La Struttura complessa Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo partecipa alla “Giornata Mondiale del Rene” (tema “La salute dei Reni per tutti: prepararsi agli eventi inattesi, proteggere le persone più fragili”) giovedi 9 marzo prossimo, aderendo al progetto “Porte Aperte in Nefrologia”.

“Dopo i tre anni precedenti in cui la Pandemia da Covid-19 ha impedito che le iniziative si svolgessero in presenza - spiega il Direttore della Nefrologia e Dialisi Luca Besso - nel 2023 le Società scientifiche nazionali ed internazionali hanno ripreso, nel rispetto delle regole di prevenzione in vigore, le iniziative di incontro con i cittadini”.

Sarà allestita una postazione all’Ospedale “A. Carle” dalle ore 9,30 alle ore 14, presso i locali dell’ambulatorio trapianti con accoglienza nella sala d’aspetto, l’effettuazione gratuita di un’indagine anamnestica guidata, la misurazione della pressione arteriosa e la raccolta di campioni di urine fresche per l’esecuzione di un controllo chimico fisico; seguirà in tempo reale l’emissione di un referto che conterrà una valutazione dei dati raccolti, destinata al Medico di Medicina Generale.

Presso la postazione saranno presenti medici e infermieri della Struttura, a disposizione per informazioni e chiarimenti e rappresentanti dei pazienti nefropatici.