Cuneo, al liceo Pellico-Peano due incontri con il filosofo Maurizio Ferraris

ll liceo Classico e Scientifico “S. Pellico - G. Peano” di Cuneo e il CeSPeC (Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo) organizzano il giorno 3 marzo due incontri con il filosofo Maurizio Ferraris, professore ordinario di filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino.

Il professore è uno dei maggiori pensatori italiani viventi, il più conosciuto e tradotto in Europa in questi ultimi anni. Il 3 marzo terrà due lezioni a Cuneo: una per gli studenti del liceo e una per i docenti delle scuole superiori di tutta la provincia di Cuneo e per la cittadinanza.

Nel pomeriggio – in occasione anche della pubblicazione del testo di filosofia adottato in molti licei, Pensiero in movimento, ed. Paravia –, il prof. Ferraris terrà un incontro alla presenza dei docenti di tutte le scuole della provincia di Cuneo e della cittadinanza sulla tematica: La società ha sempre più bisogno di filosofia.

Questa Lectio magistralis pubblica si svolgerà nella sala riunioni del Liceo “S. Pellico - G. Peano” di Cuneo, corso Giovanni Giolitti 11 dalle 14.30 alle 16.30.

L’incontro sarà moderato dal prof. Graziano Lingua, Ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università degli studi di Torino.