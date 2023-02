Savigliano: Master Class sui Fiori eduli all’Istituto Professionale Cnos

Proseguono le giornate di formazione e sperimentazione in cucina dei fiori eduli e delle piante aromatiche, sia freschi che essiccati, promosse da Ascom Savigliano e Associazione Terre dei Savoia.

La masterclass dal titolo "Alla scoperta dei fiori eduli" è stata svolta dal giornalista e presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza, Claudio Porchia, che ha introdotto il tema della cucina con i fiori utilizzati per dare un gusto e sapore nuovo ai piatti.

Non solo una lezione gastronomica, quali fiori usare e come utilizzarli, ma anche una riflessione più attenta sulla cultura del mangiare sano, all’insegna del bio e del rispetto delle stagionalità dei singoli territori. I ragazzi hanno seguito con attenzione la lezione ed ora si cimenteranno a creare nuove suggestioni culinarie.

L’incontro si inserisce nel progetto Antes, inserito nel programma Interreg-Alcotra 2014-2020, che si propone di ampliare le conoscenze e le possibilità di sviluppo di due filiere, quella delle piante aromatiche e quella dei fiori eduli che, tra loro, hanno in comune diverse peculiarità come la coltivazione sostenibile, il trattamento post raccolta, le tecniche di confezionamento, le caratteristiche nutrizionali e metaboliche legate alla salute umana. In un contesto di cooperazione transfrontaliera, Antes si propone quindi di capitalizzare i risultati e le attività prodotte in due progetti predecessori: ANTEA ed ESSICA e nello specifico si propone di creare un modello utile ad altre filiere agro-alimentari emergenti con un ampliamento dell’offerta produttiva per i fiori commestibili.

I risultati del progetto saranno presentati a Sanremo il prossimo 15 marzo in occasione di un incontro organizzato dal Crea.

Per maggior informazioni: https://www.leterredeisavoia.it/antes/