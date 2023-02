Avis di Borgo: 581 donazioni nel 2022. Il presidente Fronti: “Continuate a donare!”

Quattro giornate di donazione nel 2022 per l'Avis di Borgo San Dalmazzo. La sala prelievi ha rispettato il calendario previsto con le aperture del 21 gennaio, 22 aprile, 22 luglio e 21 ottobre, con una buona partecipazione di donatori (sempre superiore alle 20 sacche raccolte). I donatori attivi nel 2022 sono stati 421 per un totale di 581 donazioni, di cui 411 di sangue intero, 168 plasmaferesi e 2 piastrine. Sono una quarantina i donatori che hanno cessato per salute o raggiunti limiti di età. I nuovi donatori sono stati 20: 12 donne e 8 uomini (8 in più rispetto al 2021).

Numeri importanti che il presidente Renzo Fronti commenta così: “A nome di tutti coloro che hanno beneficiato di queste donazioni mi sento in dovere di ringraziarli e dire loro 'Continuate a donare!'. Mai come adesso c'è bisogno che continuate questo grande gesto di solidarietà”.

L'attività dell'Avis di Borgo è stata molto intensa nell'anno passato su diversi fronti

È stato creato il sito internet www.aviscomunalebsd.it dove confluiscono tutte le notizie che riguardano l'associazione, ma è presente anche su Instagram grazie al lavoro del Gruppo Giovani.

Uno degli avvenimenti più importanti del 2022 è stato la sostituzione del vecchio pulmino con il nuovo Opel Vivaro a 9 posti, acquistato grazie ai contributi delle Fondazioni CRC, CRT, Comune di Borgo san Dalmazzo, Banca di Caraglio e Banca di Boves. Inaugurato ufficialmente il 20 maggio, da allora viaggia sulle strade Italiane portando ben visibili gli slogan e gli ideali Avisini.

Gli appuntamenti

È poi continuata la ormai pluriennale collaborazione con l'AIL di Cuneo per la vendita delle Stelle di Natale e delle Uova di Pasqua. Venerdì 20 maggio in occasione del Giro d'Italia grazie sono stati presenti con il gazebo dell'Avis a Cuneo in Piazza Audifredi. È stato poi fatto il servizio navetta all'Anfiteatro di Monserrato in occasione del grande Concerto dei ragazzi delle scuole medie della Provincia.

In occasione della consegna della Costituzione ai neo diciottenni il presidente onorario ha consegnato l'invito a diventare donatori di sangue.

Il 26 novembre il Gruppo Giovani ha partecipato a Fossano alla riunione di tutti i Gruppi Giovani della provincia, dimostrando un forte attaccamento all'associazione.

Anche questo anno,grazie al contributo economico del CSV e alla collaborazione con Roccavione e Vernante, facenti parte del Gruppo ”INTERAVIS” sono state realizzate le scritte sul pulmino, il calendario 2023 e il giornale riepilogativo di fine anno.

In occasione del Babbo Natale alla casa di riposo Padre Fantino, con l'aiuto della banca di Caraglio, è stato regalato un concentratore di ossigeno del quale c'era assoluto bisogno. “Grazie al nostro direttore sanitario Dr. Lorenzo Marino per i consigli che ci ha dispensato nell'occasione”, commentano dall'Avis Borgo.

Intrattenimento sociale

Dopo due anni di quasi completa inattività sono riprese quelle manifestazioni con uno spiccato senso di socialità dove lo stare insieme fa crescere quel senso di solidarietà e condivisione come potrebbe essere il dono del sangue.

La gita ai Castelli della Loira dal 2 al 6 giugno realizzata in collaborazione con l'agenzia Cacao Viaggi e Controtendenza Viaggi, accompagnati dall'impareggiabile Giorgia, è stata un successo.

Poi la gita in montagna del 10 luglio al rifugio Soria Ellena, organizzata con il supporto della Direzione del Parco Alpi Marittime con la visita al “Centro Uomini e Lupi”.

La Festa dei Donatori del 2 ottobre e ancora, il 22 ottobre, l'incontro con l'Avis di Casalgrande (RE) presso il ristorante La Bottera di Riforano.

Gli appuntamenti sportivi

Il 2022 ha visto purtroppo lo sciogliersi della società Ski Avis Borgo Libertas, di cui per tanti anni fu presidente il membro del direttivo Avis, Stefano Tosello.

“La sua competenza e la sua passione portarono lo Ski Avis ai vertici Nazionali nel settore giovanile – dichiara il presidente Fronti -. Ricordiamo Stefano e ringraziamo lui, la sua famiglia e i ragazzi dello Ski Avis per le grandi emozioni che hanno saputo regalarci. L'uscita di scena dello Ski Avis e la collaborazione che abbiamo iniziato con lo SciClub Alpi Marittime per l'utilizzo del pulmino non potrà che far bene allo sport che praticano i nostri ragazzi e attirare simpatie verso il mondo Avisino”.

Su tutto l'abbigliamento della Dragonero campeggia il logo dell'Avis di Borgo San Dalmazzo. Si continua poi a dare supporto alla corsa “Gir dei Carubi”, manifestazione sportiva che porta a Borgo centinaia di atleti da tutta la provincia.

Insieme ai volontari AIB e Protezione Civile è stato montato il gazebo e dato il ristoro ai ragazzi delle scuole medie in occasione della corsa campestre e delle gare di orienteering a Monserrato.

Infine la presenza al torneo del Tesoriere (GIO.CA.TE.) e al torneo di Roccasparvera dove la squadra di Rocca-Gaiola ha festeggiato la partecipazione ai Campionati Italiani under 14 di Cesenatico.

La solidarietà

Il 2022 è stato un anno particolarmente intenso. Si è continuato ad aiutare Haiti dove opera il concittadino Padre Massimo Miraglio con l'adozione di una bambina e l'invio di medicinali e quaderni per i ragazzi.

A gennaio con una raccolta spontanea di materiali, sono stati i primi ad inviare aiuti umanitari alla popolazione Ucraina sconvolta dalla guerra, a questo è seguito l'invio di medicinali e poi l'aiuto ai Vigili del Fuoco Volontari a portare in Italia delle persone disabili.

Sono stati poi deliberata aiuti all'AIRC di Candiolo, al Centro Famiglia, casa di riposo Padre Fantino, le borse di studio ai figli di donatori, alla scuola media di Borgo per la realizzazione dei diari scolastici e il Consorzio Socio Assistenziale.





L'ufficio di segreteria

La segreteria è uno dei punti nodali dell'Associazione, il cuore pulsante, senza il quale tutto si ferma. Il presidente Fronti: “Ringrazio tutti per il tempo che dedicate per tenere aperta la sede il giovedì e il sabato, le signore che provvedono alla pulizia dei locali, chi prepara e pulisce durante le sedute di prelievo, i postini, Valerio....che con bello o brutto tempo mette i tabelloni alle rotonde.

Un ringraziamento particolare al segretario Dutto Roberto che nonostante i suoi molteplici impegni risponde sempre ai miei appelli e porta avanti egregiamente il lavoro di archivio, grazie a Dario per la sua meticolosità e precisione nel tenere la contabilità e nel sapersi adattare subito alla nuova modulistica imposta dal RUNTS. Grazie a tutto il consiglio direttivo, senza il vostro aiuto non sarei in grado di espletare le funzioni che mi competono. Infine a voi Giovani dico grazie per quello che fate e che farete, siete il Futuro, ma vi dovete preparare adesso! W L'AVIS!”