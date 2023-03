Avis Dogliani fa buon sangue: alla 58ª assemblea la premiazione dei donatori benemeriti

Nella mattinata di ieri, domenica 26 febbraio, si è svolta la 58ª assemblea annuale dei donatori di sangue dell’Avis Dogliani. Alla cerimonia hanno preso parte un centinaio tra volontari e simpatizzanti. Si sono ritrovati nella sala polifunzionale presso gli impianti sportivi per ascoltare la relazione del presidente Roberto Gabetti sull’andamento dell’associazione, l’illustrazione da parte del tesoriere Stefano Scarzello delle varie voci del Bilancio Sociale e la sua approvazione. Ha portato il suo saluto il sindaco Ugo Arnulfo. Nella relazione si sono evidenziate le peculiarità del gruppo Avis e quanto svolto nel 2022.

RACCOLTA

Donazioni raccolte 320 di cui 54 di plasma e 266 di sangue intero.

Ingresso di 18 nuovi donatori e un gruppo attivo di 166, che hanno fatto almeno una donazione nel 2022. Ai nativi italiani si stanno aggiungendo sempre più donatori di altri Paesi, segno che il sangue unisce.

BENEFICENZA

Dopo gli interventi fatti nei due anni precedenti consistenti nel donare materiale necessario all’Opera San Giuseppe (armadio tecnico per custodia farmaci e sedia a rotelle) e a seguire all’Istituto Comprensivo Luigi Einaudi (tablet, computer e materiale per ipovedenti) nel corso del 2022 si voluto dare una mano al Centro Diurno Nucci Banfi di Castello fornendo loro arredamenti per il giardino esterno (tavoli in ferro, sedie, dondolo, ecc.) per favorire la socialità dei ragazzi e degli ospiti esterni che si recheranno a fargli visita.

AGEVOLAZIONI PER I DONATORI

Dopo la Tessera omaggio per il cinema del 2021, per il Natale ’22 e’ stato omaggiato un voucher da spendere nei locali doglianesi e non che hanno aderito. Proseguiremo anche nel 2023

BORSE DI STUDIO

Un’altra iniziativa che si è istituita per la prima volta nel corso del 2022 e che si porterà avanti sono le Borse di Studio Avis. Diventerà un appuntamento fisso per gli anni a venire e un’occasione per premiare il merito e la donazione. Alle Borse di Studio potranno accedere sia i ragazzi che concludono la terza media, sia i neodiplomati che i neolaureati che siano “vicini” al mondo dei donatori o che lo diventino loro stessi. Si aiuteranno dei giovani studenti… stimolandoli a fare del bene!

A seguire la premiazione dei donatori che hanno raggiunto i diversi traguardi stabiliti dallo Statuto nel numero delle donazioni.

Finalmente , dopo alcuni anni in cui non era stato possibile (causa Covid), ci si è potuti trattenere in compagnia per il pranzo sociale ottimamente confezionato dal servizio catering locale.



DISTINTIVO DI RAME 8 donazioni

BALBI ROBERTO

BONGIOANNI MICHELE

CONTERNO MARIA CATERINA

TARICCO SONIA



DISTINTIVO D'ARGENTO 16 donazioni

BOZZONE FABRIZIO

CILLARIO CLAUDIO

DALMAZZONE DANIELE

MUSSO SARA

PILIA GIANLUCA

SCARZELLO SIMONA

SOBRERO SIMONA

STRALLA MARIA ROSA

VIETTO PATRIZIA

VITERISI DOMENICO



DISTINTIVO D'ARGENTO DORATO 24 donazioni

OCCELLI GIOVANNA

SCHELLINO SUSANNA



DISTINTIVO D'ORO 50 donazioni

ABRATE BATTISTA

DISTINTIVO D'ORO

BOTTO ANGELO

DISTINTIVO D'ORO

MANNA MASSIMO

DISTINTIVO D’ORO

RAMONDETTI MARIA PIA

DISTINTIVO D’ORO



DISTINTIVO D'ORO CON DIAMANTE 120 donazioni

RAPALLINO ANDREA



MENZIONE SPECIALE

OLTRE 250 DONAZIONI (SANGUE E PLASMA)

VOLPE ROBERTO

OROLOGIO CRONO SPORT