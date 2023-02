Torna la lotteria benefica Fiocchetto Lilla in ricordo di Elisa Ciravegna

Anche quest'anno l'associazione A-fidati, in occasione della Giornata nazionale dei disturbi sull'alimentazione (15 marzo), propone la lotteria benefica. Un progetto solidale in ricordo di Elisa Ciravegna, giovane di Roreto di Cherasco scomparsa nel 2013 a causa di questa subdola malattia.

Con la lotteria si raccolgono fondi per creare iniziative al fine di sostenere le famiglie provate da questa malattia, i figli malati al loro interno e le strutture ancora inadeguate per curare i disturbi alimentari.

Il costo di un biglietto è di 5 euro; 20 euro se se ne comprano cinque. Il ricavato verrà devoluto all'associazione. Primo premio un'opera dell'artista braidese Franco Gotta. Estrazione premi mercoledì 22 marzo 2023.

Per informazioni contattare il numero 335/5936592.

A- Fidati è una associazione senza scopo di lucro nata da un gruppo di genitori, parenti e amici di persone affette da Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) quali Anoressia, Bulimia, Binge-Eating. Patologie devastanti per coloro che ne soffrono e che creano un disagio profondo nell’ambito familiare e sociale.

Scrivono sul sito dell'associazione: “Conosciamo bene le complessità di queste patologie e per questo intendiamo trasmettere la certezza che insieme è meglio per Affrontare i momenti di sofferenza, di difficoltà e smarrimento con i quali ci dobbiamo confrontare quotidianamente; non abbiamo la bacchetta magica ma vogliamo offrire un Abbraccio per aiutare altri famigliari a sentirsi meno soli”.

L'anno scorso, l'associazione ha inaugurato la panchina Lilla in corso Nizza, angolo Corso Dante, proprio in occasione della Giornata nazionale dei disturbi sull'alimentazione.