Biathlon: i cuneesi Marco Barale e Carlotta Gautero convocati per i Mondiali Juniores e Giovani

Sono stati ufficializzati i convocati per i Mondiali Juniores e Giovani di biathlon, in programma a Shchuchinsk dal 4 al 12 marzo.

Il contingente azzurro che partirà per il Kazakistan è composto da 15 atleti (sette ragazzi e otto ragazze). Tra i selezionati ci sono nomi che recentemente hanno ottenuto risultati di tutto rilievo, come il cuneese Marco Barale (già capace di entrare nella flower ceremony in IBU Cup), Sara Scattolo, Fabio Piller Cottrer, Nicolò Betemps, Fabiana Carpella e Christoph Pircher, protagonisti di un memorabile Europeo Junior per l'Italia.

Presente anche la cuneese Carlotta Gautero, la più giovane della squadra, reduce dal bellissimo bronzo nella staffetta mista del Festival olimpico della gioventù europea, portato a casa insieme con i compagni della "valanga arancio" di Entracque. Per lei primi Mondiali Youth, nonostante sia ancora nella categoria aspiranti.

Mondiali Juniores e Giovani di Shchuchinsk (Kazakistan), i convocati dell'Italia

Juniores femminile

Sara Scattolo (2003), GS Esercito

Birgit Schölzhorn (2003), GS Carabinieri (tesserata)

Martina Trabucchi (2002), GS Esercito

Linda Zingerle (2002), GS Fiamme Gialle

Juniores maschile

Marco Barale (2003), GS Fiamme Oro

Nicolò Betemps (2003), GS Fiamme Oro

Fabio Piller Cottrer (2002), GS Carabinieri

Christoph Pircher (2003), GS Fiamme Oro

Giovani femminile

Fabiana Carpella (2004), GS Fiamme Oro

Carlotta Gautero (2006), GS Fiamme Oro (tesserata)

Astrid Plosch (2004), GS Esercito

Alice Pacchiodi, Godioz

Giovani maschile

Davide Compagnoni (2004), GS Fiamme Gialle (tesserato)

Cesare Lozza (2004), SS Fornese

Alex Perissutti (2004), SS Fornese