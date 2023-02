Victoria Alba Pattinaggio: 14 atleti nel primo impegno della nuova stagione agonistica

Il passato weekend ha segnato l'inizio della stagione agonistica per gli atleti della Victoria Alba Pattinaggio asd: si sono infatti svolti a Settime (AT) i Campionati Provinciali Fisr, primo appuntamento federale del 2023.

L'associazione albese ha schierato una squadra di 14 atleti, alcuni dei quali alla prima esperienza.

L'approccio alla gara è stato particolarmente carico di emozioni, come sempre alla prima prova stagionale con nuovi programmi e nuove difficoltà, ma i giovani pattinatori sono riusciti a dominare l'ansia e a reagire realizzando prove molto convincenti ed incoraggianti per il prossimo futuro.

Gli atleti della Victoria Alba hanno conquistato ben 10 titoli di “campione provinciale” e numerose medaglie.

I RISULTATI

Cat. Giovanissimi A (2015)

1° Sofia Foderaro, alla prima gara in assoluto

Cat. Allievi A (2001)

1° Giordano Cavagnolo

Cat. Seniores (2004 e prec.)

1° Carola Franza

Cat. Allievi Reg.li A M (2011)

1° Filippo Baggio

Cat. Allievi Regionali Coppia artistico

1° Olivia Aloesio&Filippo Baggio

Cat. Allievi Reg.li A F (2011)

1° Olivia Aloesio

2° Emma Aschieri, alla prima gara federale

3° Matilde Giacosa, alla prima gara federale

Cat. Divisione nazionale A M (2008/09)

1° Emanuele Martino

Cat. Divisione Nazionale A F (2008/09)

1° Gessica Fresia

3° Fabiana Giove

Cat. Divisione Nazionale B (2007)

1° Sofia Adamo

2° Benedetta Martino

3° Sara Destefanis

Cat. Divisione Nazionale C (2005/06)

1° Sophie Bianco

Grande la soddisfazione di tutto lo staff: “Siamo felici per come i ragazzi hanno affrontato il primo appuntamento dell'anno: hanno superato le loro paure, incoraggiandosi a vicenda come una vera squadra! Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, si sono visti i risultati di mesi di allenamenti e abbiamo capito su quali elementi puntare e su cosa invece dobbiamo ancora lavorare.”

Nelle prossime settimane altri giovani pattinatori saranno impegnati in gare promozionali riservate ad atleti alle prime armi.