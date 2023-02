Biraghi sostiene la Telepass Roma Ostia Half Marathon

Da sempre vicina al mondo dello sport, Biraghi torna a sostenere gli eventi sportivi sulla penisola italiana e porta il suo truck nella Capitale per la Telepass RomaOstia Half Marathon. L’azienda cuneese sarà, infatti, sponsor della celebre corsa podistica che si svolgerà dal 3 al 5marzo e che da Roma porterà gli oltre 8.000 atleti iscritti fin sulla costa laziale.

In questa occasione Biraghi, il 3 e il 4 marzo, sarà presente con il suo truck brandizzato all’interno del Villaggio al Salone delle Fontane, a Roma, dove sarà possibile scoprire e conoscere i prodotti Biraghi. All’arrivo della corsa, che si svolgerà domenica 5 marzo, Biraghi sarà presente con la mascotte e le hostess per distribuire Biraghini Snack a tutti gli atleti che taglieranno il traguardo per un'immediata ricarica di energia.

"Abbiamo scelto di supportare questa storica manifestazione perché crediamo che lo sport sia uno dei motori per uno stile di vita più sano e consapevole – spiega Roberto Milano, Direttore Eventi della Biraghi SpA –. Inoltre, portare il nostro furgone personalizzato nella Capitale rappresenta per noi un’ulteriore opportunità per far conoscere a un pubblico sempre più ampio i Biraghini Snack, alimento ideale per chi pratica sport perché facile da consumare e ricco di proteine".