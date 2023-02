Buon compleanno Marta Bassino! La piuma d'acciaio oggi spegne 27 candeline

La super campionessa borgarina Marta Bassino oggi compie 27 anni. La “piuma d'acciaio” è infatti nata a Cuneo il 27 febbraio 1996, seconda di tre fratelli.

Da tutta la redazione di www.targatocn.it i migliori auguri alla campionessa mondiale della Nazionale Italiana di Sci Alpino.

Proviamo ancora tutti grande emozione per la conquista della medaglia d’oro nella gara di Super-G ai Mondiali di Méribel in Francia dopo aver condotto una gara magistrale, davanti all’atleta statunitense Mikaela Shiffrin.

Un traguardo che è stato festeggiato insieme a tutta la comunità borgarina venerdì 17 febbraio nello stadio comunale con fuochi d'artificio e l'abbraccio di tutti i suoi fan.

Gli auguri di compleanno via social arrivano anche dalle Aree Protette Alpi Marittime: “Nell'attesa di rivederla camminare presto sui sentieri del Parco per congratularci di persona per la straordinaria stagione che sta conducendo e per la conquista dell'oro nella gara di Super-G ai mondiali di Méribel in Francia lo scorso 8 febbraio”.

Marta Bassino, che vive a Borgo San Dalmazzo e adora le montagne cuneesi, è testimonial di un progetto di valorizzazione del territorio cuneese supportato dal Parco Alpi Marittime con l’ATL del Cuneese, la Camera di Commercio di Cuneo, la Fondazione CRC, l’Associazione per il Turismo Outdoor WOW e Cuneo Neve.