Nove coppie di futuri sposi hanno concluso il corso premoatrimoniale a Revello

Si è concluso domenica 26 febbraio il percorso di preparazione al sacramento del matrimonio presso la Parrocchia di Revello. Tre incontri con cadenza quindicinale, 3 ore per ciascuno incontro. Nove le coppie di futuri sposi. Coordinatori il parroco e cinque coppie guida delle parrocchie di Revello ed Envie.

Questi i numeri del “progetto” che, desiderando stare al passo, si è aperto con una esperienza di percorso introspettivo, psicologico, di conoscenza profonda dell’io che, col matrimonio diviene un noi. “Positivo il riscontro avuto dai partecipanti – afferma don Mariano – che si sono dovuti da subito mettere in gioco in prima persona, toccando l’anima, il passato, le paure, i sogni”.

Negli anni scorsi era già stato fatto un forte restyling di quello che nella mentalità comune si intende come corso prematrimoniale. In questa ultima esperienza, soprattutto la partecipazione unita delle cinque coppie guida, delle quali tre alla loro prima esperienza, ha portato un risultato molto positivo.

"Pensiamo che il percorso sia stato utile a ciascuno di noi: come singoli e come coppie, sposati e futuri sposi. Portare le esperienze del vissuto quotidiano, raccontare delle difficoltà, delle vicissitudini di coppia, delle discussioni o dei progetti futuri, ha imposto un serio lavoro in ciascuno di noi. Ha comportato il ritagliarsi momenti intimi di dialogo di coppia e di confronto, che a volte mancano ma che sono importanti. Un ringraziamento a don Mariano e a tutte le coppie con le quali abbiamo vissuto un pezzo di vita insieme, nella speranza di essere stati utili e di aver lasciato un bel ricordo” - commentano le coppie guida.