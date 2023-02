Tributo del Caffè Letterario di Bra a Maurizio Costanzo con l’arte di Bernardo Negro e Yatri

Sipario, sigla! Maurizio Costanzo se n’è andato il 24 febbraio all’età di 84 anni con la stessa curiosità che aveva da cronista in erba e che ha coltivato per tutta la vita, trasformando la sua passione in lavoro.

A spingerlo verso la professione fu Indro Montanelli, che gli scrisse: «Comincia il prima possibile». Ma Costanzo, da buon romano de’ Roma, non si è accontentato di fare solo il giornalista, «Seguo un insegnamento di Piero Angela che mi disse di tenere sempre il cervello in funzione», raccontò in un’intervista.

E così, negli anni, ha sperimentato tutti i linguaggi possibili, è stato autore di diversi programmi televisivi e radiofonici e di alcune commedie teatrali, trovando la popolarità nel 1976, alla conduzione del programma Rai “Bontà loro”.

Il suo nome, però, è legato principalmente al “Maurizio Costanzo show”, in onda dal 1982 su Mediaset, a cui si aggiunge anche “Buona domenica”. A lui si deve la nascita del talk show all’italiana, in cui faceva dialogare mondi opposti, dava voce ai politici, ma soprattutto alla “società comune” e scoprendo talenti (Vergassola, Mastrandrea, Luttazzi, Iacchetti, Sgarbi, solo per citarne alcuni), intervistando senza riserve (ne ha fatte più di 45mila). Queste rare doti lo distingueranno per sempre dalla gamma dei conduttori televisivi di ieri, oggi e domani.

Nel corso della sua carriera, inoltre, Maurizio Costanzo ha scritto una serie di libri, il più recente dei quali è “Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti” (Mondadori, 2022).

Per non farsi mancare nulla, nel 1966, diventa coautore del testo della canzone “Se telefonando” insieme a Ghigo De Chiara, con musica e arrangiamenti di Ennio Morricone. Il brano è stato portato al successo dalla cantante Mina e racconta una storia d'amore bella ed intensa. Nell’istante in cui i due amanti capiscono che la relazione è finita, però, non riescono a dirselo, nemmeno telefonicamente.

Il brano ha dato spunto al poeta braidese Bernardo Negro che ha cucito una lirica di commiato in onore del grande Maurizio Costanzo, accompagnata dal bel disegno di Yatri.

Eccola.

Il gigante dell'opinione

Non sempre ero d'accordo con te,

ma la tua stazza di gigante pensoso

era tutta nel pensiero, pur se a muoverti

davi il giusto peso ai tuoi passi. Quando

all'Altra Domenica chiudevi la persiana

dello Studio Televisivo, tutto si diceva

tra di noi, sì, anche noi dalla telepatica

poltrona di casa. Le ingiustizie

non ti afflosciavano: le prendevi per la gola

e le drizzavi come un giunco mal trapiantato.

La Cupola ti volle morto. Tu trovasti

lo spiraglio della vita beffando i sicari

con una tua finzione rubata al tempo.

Così in sicurezza di voce e con l'imponente

tua figura, che sapeva abbracciare, apristi

il sipario del "Maurizio Costanzo Show".

Fu la corsa dei divi e degli sconosciuti,

alla pari con tutte le urgenze del cuore.

La bionda Maria De Filippi inviò posta per te

e tu le mandasti una rosa profumata

al tabacco dei tuoi sigari che la fece ridere.

Ti inchinasti ai morti e incoraggiasti i vivi,

ora che lei era il tuo amore e tu davi meraviglie

al suo. Ti offesero i macabri depistaggi

sulle stragi d'Italia, ma ti esaltò la poesia

che Carmelo Bene offrì dal fondo

della sua anima alle altezze di chi pensa

sulla vetta più alta delle coscienze. Scrivesti

di musica per Mina e , "Se Telefonando",

udivi una voce nuova sapeva che veniva

da "Una Giornata Particolare" che,

con Sofia, Marcello ed Ettore Scola

ci facesti rivivere illuminando con una "rumba",

chiara negli occhi, la speranza che cacciava

dai "greti arsi del Sud" di Montale, il tiranno.

La ballavano Sofia e Marcello, e tu ritmavi

un nuovo tempo che per te venne

per mezzo Secolo. Venivi dalla carta stampata

e finisti col dirci l'alfabeto del Cinema,

un criptico messaggio per giostrare nel mondo.

Maria estese i suoi "Amici" alla folla dei tuoi,

mentre qualcosa cambiava e, ad uno ad uno,

si chiudevano i sipari. Il tuo sarà ancora aperto

finché un libero pensiero lo vuole,

finché il tuo silenzio non sarà