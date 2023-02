Volley femminile A1. Cuneo espugna Macerata e torna alla vittoria, Signorile: "Tre punti che danno tanto morale"

Vittoria doveva essere, vittoria è stata: nella sfida del Banca Macerata Forum con le padrone di casa della CBF Balducci HR Macerata la Cuneo Granda S.Bernardo torna a vincere dopo due mesi, e torna a farlo da tre punti dopo tre. In un match con una posta in palio notevole per entrambe le squadre le gatte riescono a scrollarsi di dosso la tensione iniziale e a aggiudicarsi il primo parziale nonostante i sei errori in battuta. Nel secondo il muro di Cecconello è invalicabile per le attaccanti di Macerata, e Szakmáry, MVP del match con 18 punti e il 61% in attacco, firma tre punti consecutivi che rompono l'equilibrio sul 15-15. La schiacciatrice ungherese è decisiva anche nei momenti chiave del terzo parziale, in cui Gicquel si scatena in attacco e a muro con nove punti in totali. L'ottima distribuzione di capitan Signorile manda in doppia cifra anche Kuznetsova (15) e Gicquel (14); Cecconello chiude con 9 punti (4 muri).

Per la Cuneo Granda S.Bernardo un successo pesante, il primo dell'era Bellano, che dà morale e carica per le prossime due gare con Perugia e Pinerolo e per un finale di stagione in cui le gatte sentono di avere ancora tanto da dimostrare.

Le cuneesi torneranno in palestra mercoledì primo marzo per preparare la partita esterna con la Bartoccini-Fortinfissi Perugia di domenica 5 marzo (ore 17:00); nello stesso giorno alle ore 9:30 scatterà la prevendita per l'atteso derby casalingo con la Wash4Green Pinerolo di domenica 12 marzo (ore 17:00).

NOEMI SIGNORILE, PALLEGGIATRICE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Quando è caduta l'ultima palla quasi non credevamo di aver vinto. All'inizio c'era tanta tensione: sapevamo che questa era una partita fondamentale. Non abbiamo giocato benissimo, ma l'importante era vincere, e l'abbiamo fatto. Possiamo tirare un piccolo sospiro di sollievo per questi tre punti che ci danno tanto morale. Da mercoledì inizieremo a pensare a Perugia, ora godiamoci il ritorno alla vittoria».

CRONACA

PRIMO SET Coach Bellano sceglie Gicquel opposta a Signorile, Kuznetsova e Szakmáry schiacciatrici, Hall e Cecconello al centro, Caravello libero. Paniconi replica con la diagonale Djikema-Polik, capitan Fiesoli e Abbott in banda, Cosi e Aelbrecht al centro, Fiori libero. La Cuneo Granda S.Bernardo parte fortissimo con tre punti di Gicquel, un attacco vincente di Gicquel e un ace di Hall: 1-5 e coach Paniconi deve già spendere il primo time out. Gatte sempre avanti con un buon margine (8-12). Malik e un errore in attacco di Szakmáry riportano in scia la CBF Balducci HR Macerata, che poi accorcia fino al 15-17 grazie a due errori delle ospiti e a un muro di Cosi su Kuznetsova. Dopo il time out per Bellano il primo tempo di Cecconello e il diagonale di Gicquel per il nuovo allungo cuneese. Azione lunga, la risolve Kuznetsova con il diagonale che vale il 16-21; le risponde Malik, a segno due volte consecutive. Fiori non tiene il servizio di Kuznetsova e sul 19-23 è time out per la panchina di casa. Un errore di Cosi dai nove metri e un diagonale di Szakmáry chiudono i conti sul 21-25 (0-1). Tabellino: 7 Malik, 6 Szakmáry, 5 Kuznetsova

SECONDO SET La CBF Balducci HR Macerata spinge sull'acceleratore e scappa sul 4-1, ma la Cuneo Granda S.Bernardo è attenta e ricuce subito con Gicquel, autrice di due punti di fila. Dopo una lunga rincorsa la Cuneo Granda S.Bernardo trova l'aggancio e il sorpasso con due fast di Hall e un ace di Kuznetsova: 9-11 e time out per Paniconi. Le arancionere impattano sul 14-14 approfittando di uno dei soliti blackout cuneesi. Ci pensa Szakmáry a tirare fuori le sue dalla buca con tre punti consecutivi che valgono il 15-18. Sul 15-19 siglato da Kuznetsova dalla seconda linea è ancora time out per la panchina di casa. Ancora Szakmáry e un muro di Cecconello prolungano il fruttuoso turno al servizio di Signorile, poi interrotto da Chaussee (16-21). Tutto facile in questo finale di set per le gatte, che Szakmáry manda in archivio con l'attacco da seconda linea che vale il 17-25 (0-2). Tabellino: 6 Szakmáry, 5 Cecconello, 4 Gicquel, Aelbrecht

TERZO SET Avvio punto a punto fino al 6-6, quando un diagonale imperioso di Kuznetsova e una fast di Hall confezionano il break della Cuneo Granda S.Bernardo, che induce Paniconi a chiamare a colloquio le sue. La CBF Balducci HR Macerata impatta sul 10-10 con Abbott. Il muro cuneese riesce finalmente a fermare a muro una Aelbrecht in stato di grazia, ma ancora Abbott chiude uno scambio prolungato con il punto del 14-15; parziale molto equilibrato. Szakmáry con un diagonale strettissimo e una super parallela per l'allungo della Cuneo Granda S.Bernardo (17-20). Sul 19-22 firmato ancora Szakmáry Paniconi chiede time out. Tre punti consecutivi di Gicquel (un attacco e due muri) consegnano set (20-25) e match (0-3) alla Cuneo Granda S.Bernardo, che torna a vincere dopo quasi due mesi di astinenza. Tabellino: 9 Gicquel, 6 Kuznetsova, 5 Szakmáry

CBF BALDUCCI HR MACERATA - CUNEO GRANDA S.BERNARDO 0-3 (21-25, 17-25, 20-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA Dijkema 1, Malik 8, Abbott 6, Fiesoli 4, Cosi 3, Aelbrecht 9, Fiori (L), Chaussee 2, Ricci, Quarchioni, Okenwa 1. N.e. Molinaro, Napodano, Poli. All. Paniconi, vice all. Carancini

CUNEO GRANDA S.BERNARDO Signorile 1, Gicquel 14, Kuznetsova 15, Szakmáry 18, Hall 8, Cecconello 9, Caravello (L), Drews. N.e. Gay, Magazza, Diop, Klein Lankhorst, Caruso. All. Bellano, vice all. Gandini

ARBITRI Canessa e CarettiNOTE - Spettatori 610. Durata set: 24', 21', 27'. Tot: 1h21'.

MVP Gréta Szakmáry

CBF Balducci HR Macerata: 5 muri, 2 ace, 6 errori in battuta, 32% in attacco, 41% (30%) in ricezione.

Cuneo Granda S.Bernardo: 12 muri, 6 ace, 12 errori in battuta, 52% in attacco, 58% (39%) in ricezione.