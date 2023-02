Sci di fondo: bronzo per Magalì Miraglio Mellano, Matilde Giordano e Gaia Gondolo ai campionati italiani di Pragelato

È stata la staffetta in tecnica classica a far calare il sipario sul lungo fine weekend di Pragelato. Dopo la sprint skating e l’individuale in tecnica classica, la pista Pierino Peyrot ha visto andare in scena una competizione a squadre.

In gara, questa volta, c’erano solo gli Allievi a contendersi l’ultimo titolo italiano in palio, mentre i fondisti della Coppa Italia Senior avevano già lasciato la località piemontese.

Nella prova femminile, dominio del Veneto A, che si è messo al collo la medaglia d'oro. La staffetta composta da Caterina Milani, Gemma Dandrea e Vanessa Cagnati non ha avuto rivali, facendo scattare il cronometro sul 40’39’’4 e lasciando a quasi un minuto di distanza il Trentino A, formato da Anastasia Morandini, Gaia Leoni e Alice Leoni, secondo in 41’26’’6, mentre le Alpi Occidentali A, con Magalì Miraglio Mellano, Matilde Giordano e Gaia Gondolo, sono andate a completare il podio con il tempo di 42’13’’2. La squadra Alpi Occidentali B con Alice Gastaldi, Luna Forneris e Anna Giraudo chiude al 9° posto con un ritardo di 2'52'' dalle vincitrici. Cecilia Peano, Iris Cavallera e Sofia Bruno tagliano il traguardo al 19° posto mentre Amelie Cellerino Ferrier, Chiara Olivero e Marianna Dho chiudono la loro prestazione al 25° posto.

Lombardia sugli scudi nella prova maschile, con la staffetta delle Alpi Centrali A che ha conquistato il gradino alto del podio. Stefano Epis, Daniele Pedranzini e Pietro Zanoli (questi ultimi capaci di conquistare una medaglia a testa già nei giorni scorsi) hanno realizzato il miglior tempo in quasi tutte le frazioni, chiudendo la loro gara in 39’00’’7. Medaglia d’argento per il Veneto A – composto da Alex Rossi, Davide Capra ed Edoardo Trombetta, campione italiano nell’individuale – è giunto sul traguardo in 39’22’’, precedendo la formazione dell’Alto Adige A, con Carlo Bettini, Aaron Gallmetzer e Luca Pietroboni, terza in 39’26’’6. La squadra piemontese formata da Stefano Occelli, Filippo Massimino e Giacomo Barale chiude all'11° posto con un distacco di 2'38''8 dalle Alpi Centrali; Lorenzo Canavese, Andrea Occelli e Leonardo Raineri chiudono al 25° posto.