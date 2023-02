A Cuneo "Appunti per una nuova economia": incontro con Francesco Gesualdi

L’incontro, organizzato da Compartir Giovane in collaborazione con Emergency Cuneo, potrà essere seguito presso i locali dei Tomasini di Cuneo (Via Bersezio n.2), oppure sulla pagina facebook checevò bottega del mondo.

L’evento fa parte delle iniziative per celebrare i 25 anni dell’associazione e della bottega del commercio equo Checevò che ricadevano nell’autunno dell’anno scorso. Esso, infatti, era previsto per lo scorso novembre, ma alcuni impedimenti avevano costretto ad un improvviso rinvio.

Alcuni libri del centro come “Lettera a un consumatore del nord”, “Manuale per un consumo responsabile”, “Boycott” o “Guida al consumo critico” sono stati riferimenti fondamentali per i fondatori dell’associazione che nel 1997 decise di aprire prima uno spaccio di commercio equo e solidale trasformatasi in vera e propria attività commerciale nel 2003 nel locale di Corso Galileo Ferraris. Dopo 19 anni, nell’estate scorsa, è avvenuto nel trasferimento nei locali più ampi in Via Quintino Sella n.46.