Alba in lutto per Enzo Demaria: rinviate al 21 marzo la presentazione di Vinum e il ricordo di Gigi Rosso

Il Comune di Alba ha ritenuto opportuno rinviare la serata di presentazione della 45ª edizione di VINUM e di ricordo di Gigi Rosso prevista per giovedì 2 marzo al Teatro Sociale di Alba, nel rispetto di Enzo Demaria, già Sindaco della cittadina, riconosciuto e apprezzato nel suo essere persona impegnata nelle istituzioni, i cui funerali si svolgeranno domani, mercoledì 1 marzo in Duomo ad Alba (Leggi articolo per orari e cerimonie).



L’evento sarà presentato martedì 21 marzo alle ore 20.45, sempre al teatro sociale di Alba.

Rispetto alle prenotazioni per la serata rimangono valide quelle già inviate e non sarà necessario un nuovo accredito. In caso di impossibilità a partecipare alla serata gli iscritti devono comunicare l’assenza al ufficio stampa@fieradeltartufo.org.