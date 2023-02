Dal 3 marzo l'Unione Montana Alta Langa avrà un nuovo presidente: Roberto Bodrito si è dimesso

L’Unione Montana Alta Langa, dalla prossima riunione del consiglio in programma venerdì 3 marzo, avrà un nuovo presidente. L’attuale è Roberto Bodrito, il sindaco di Cortemilia, che per “impegni personali”, ha dato le dimissioni.

L’Unione montana Alta Langa nasce il 14 luglio 2014 ed è costituita da 38 Comuni: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida e Trezzo Tinella.

Rappresenta una forma organizzativa finalizzata alla promozione e allo sviluppo economico, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei territori montani.

«I molti impegni che sto svolgendo richiedono una riflessione. Tra il mio lavoro, la carica di sindaco di Cortemilia e di presidente dell'Enoteca regionale piemontese Cavour, il tempo per svolgere bene anche il lavoro per l’Unione Montana Alta Langa è sempre meno. Ho dato le dimissioni fondamentalmente per questo motivo. Auguro al mio successore ed a tutti i sindaci un ottimo lavoro per il territorio, nello spirito di crescita e valorizzazione che ci ha sempre contraddistinti» le parole del presidente dimissionario.