Enzo Demaria, Cortemilia lo ricorda nella sua lotta all'Acna

Le persone che sono sensibili alle altre persone, lasciano sempre segni indelebili nella memoria di chi resta. Così è in questi giorni per Enzo Demaria, scomparso a quasi 86 anni, personaggio conosciuto ad Alba e sul territorio, per il suo impegno sociale e da sindaco della Capitale delle Langhe, per due mandati, di cui uno durante la tragica alluvione del 1994.



L'uomo ha lasciato il segno anche a Cortemilia dove, un cortemiliese a lui vicino, ha voluto farci avere il suo pensiero su Enzo che possiamo riassumere così.



«A Enzo ci lega una lunga amicizia che è nata ai tempi della lotta all'Acna di Cengio quando da sindaco portò la città di Alba al fianco della Valle Bormida e fu determinante per far cessare il secolare inquinamento del fiume e del nostro territorio.