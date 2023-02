"Stile di vita sano", apprezzati e partecipati gli incontri promossi dall'Avo Mondovì

Nel corso dei due appuntamenti sono intervenuti la dottoressa Ines Meineri, dirigente medico diabetologia/endocrinologia Ospedale Mondovì/Ceva, la dottoressa Anna Comba dietista e il professor Nicola Duberti linguista- prof. Laboratorio piemontese Università degli Studi di Torino.

"Sono stati due incontri coinvolgenti e interessanti - spiega il presidente dell'Avo Mondovì, Giuseppe Bertone - seguiti con grande attenzione dal numeroso pubblico intervenuto che ha interagito con domande e suggerimenti. L’argomento è stato trattato in modo semplice ma professionale dai relatori che si sono congiuntamente alternati. Il partire dai saggi proverbi del passato, frutto della antica sapienza ed esperienza tramandati di generazione in generazione che sono stati spiegati nei vari contesti territoriali e legati in modo scientifico ai giorni nostri."

Questo è solo l’inizio di un percorso che l’Avo Mondovì ha intrapreso e vuole portare avanti e sviluppare non solo nel territorio Monregalese ma in tutto il comprensorio.

"Con la bella stagione - prosegue Bertone - intendiamo anche promuovere attività fisica con la popolazione perché insieme ad un’alimentazione equilibrata rappresenta un formidabile strumento di prevenzione e di cura per le malattie del metabolismo, quali sindrome metabolica, obesità e malattie cardiovascolari. Un grazie particolare ai relatori , alle dott, Bignone Vera e Riccardi Vilma, al Comune di Mondovi’ per la disponibilità della Sala Scimè e a tutti i partecipanti."

L'Avo Mondovì (Associazione Volontari Ospedalieri) collabora negli ospedali di Mondovì e Ceva, Centro Diurno di Ceva ,Rsa Sacra Famiglia di Mondovì , Rsa di Vicoforte, Rsa di S. Michele M. ,Casa del Sorriso di Mombasiglio, Rsa di Garessio ed in domiciliarità oltre a partecipare a progetti e iniziative sul territorio in forma gratuita per portare spazi di serenità tra chi si trova in un momento di fragilità.

Chi volesse conoscere meglio l'associazione, dare suggerimenti o diventare volontario può contattare il 3341112372 o inviare email a avomondovi@libero.it