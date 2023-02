Calcio. Bra, a Stadio Aperto ospite mister Roberto Floris: "Non poniamoci limiti, guardiamo anche al secondo posto della Sanremese" (VIDEO)

Durante la nuova puntata di Stadio Aperto, la rubrica dedicata al campionato di Serie D del Gruppo Morenews in onda ogni lunedì alle ore 21 su Facebook e nella home page di Targato CN e La Voce di Alba, ospite mister Roberto Floris.

Il tecnico del Bra non nasconde le ambizioni della sua squadra e durante la diretta ha dichiarato chiaramente che i suoi ragazzi non vogliono porsi limiti guardando anche al secondo posto di una Sanremese in crisi e contestata.

Rivedi la puntata:

https://www.facebook.com/sv.sport/videos/1563771350765353