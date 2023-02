Maltempo, intervento dei Vigili del Fuoco Volontari di Venasca sulla strada per Bricco e Peralba

Nella giornata di lunedì 27 febbraio una squadra dei Vigili del fuoco volontari di Venasca è intervenuta per liberare un tratto della strada che dal concentrico raggiunge le frazioni Bricco e Peralba, che era stato ostruito da alcuni rami caduti a causa della forte nevicata tra domenica notte e lunedì mattina. L’intervento, al quale ha assistito anche il Sindaco di Venasca, Silvano Dovetta, si è concluso rapidamente e il disagio per i residenti è stato ridotto al minimo grazie alla tempestività degli interventi.

«La neve che tanto attendevamo, e che siamo lieti sia finalmente scesa per mitigare la grave situazione di siccità connessa alle scarsissime precipitazioni stagionali, ha causato qualche disagio, come è normale che sia – dichiara Dovetta –. Il pronto intervento dei nostri Vigili del Fuoco ha però consentito di ripristinare rapidamente le condizioni di normale viabilità in piena sicurezza. Ancora una volta si dimostra importante e utile la presenza in valle di un presidio come quello di Venasca, guidato dal Capo Distaccamento Silvano Monge: non a caso abbiamo lavorato per poterlo potenziare e migliorare».

Tra pochi mesi verranno infatti completati i lavori per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Venasca, finanziata con 500.000€ grazie a fondi a valere su una delle linee del PNRR.