Analisi della prevendita di TMS Network (TMSN) rispetto a Polygon (MATIC) e Polkadot (DOT). Quale token ha il miglior potenziale a lungo termine?

Con l'evoluzione della tecnologia delle criptovalute, le soluzioni che ottimizzano l'uso della blockchain sono i titoli di punta del criptoverso. Aziende come Polygon (MATIC) e Polkadot (DOT) si stanno candidando come fornitori di soluzioni preferenziali, mentre il sistema di exchange decentralizzato TMS Network (TMSN) - ora nella prima fase di presale - punta a una soluzione di trading migliore.

Polygon (MATIC) - Mettere Ethereum a disposizione di Rails per operazioni più rapide

Polygon (MATIC) è una soluzione di scaling di livello 2 per Ethereum che mira a risolvere i problemi di scalabilità della rete, le elevate commissioni di transazione e i tempi di conferma lenti. La piattaforma Polygon (MATIC) fornisce un quadro per la costruzione e la connessione di reti blockchain compatibili con Ethereum. Polygon (MATIC) offre transazioni più veloci ed economiche, mantenendo la sicurezza e la decentralizzazione della rete Ethereum.

Alcuni fattori che possono rendere Polygon (MATIC) un buon investimento sono i suoi solidi fondamenti tecnici, la crescente adozione e le partnership con i principali attori del settore blockchain. Anche le basse commissioni di transazione e i rapidi tempi di conferma della piattaforma Polygon (MATIC) possono renderla interessante per gli investitori.

Polygon (MATIC) è stato un attore forte fin dalla sua nascita, consolidando il suo posto tra le criptovalute più importanti. Dato che snellisce il gigante di Ethereum, Polygon (MATIC) è un eccellente investimento a lungo termine.

Polkadot (DOT) - Un buon investimento nonostante le perplessità sulla governance

Polkadot (DOT) è una piattaforma blockchain di nuova generazione che agevola l'interoperabilità della rete. Polkadot (DOT) permette a diverse blockchain di connettersi e comunicare tra loro, consentendo il trasferimento di dati e beni attraverso reti diverse.

I solidi fondamenti tecnici, la tecnologia innovativa e le partnership strategiche fanno di Polkadot (DOT) un investimento interessante - I giganti delle telecomunicazioni NTT Docomo in Giappone e Deutsche Telekom in Germania hanno stretto una partnership con Polkadot (DOT). La capacità di Polkadot (DOT) di facilitare l'interoperabilità tra diverse reti blockchain potrebbe renderla interessante per utenti e sviluppatori.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni sulla struttura di governance di Polkadot (DOT). C'è il rischio che la governance di Polkadot (DOT) diventi centralizzata, con conseguenti problemi di trasparenza ed equità.

TMS Network ( TMSN ) – Rendere il trading comprensibile, facile, efficace dal punto di vista dei costi e gratificante

Il trading è complicato. Il vostro exchange non dovrebbe esserlo. Un nuovo exchange decentralizzato, TMS Network (TMSN), mira proprio ad attirare gli utenti sulla sua piattaforma attraverso diverse funzionalità innovative.

Fornendo ai trader una formazione completa sul trading e webinar di training, guide e video, TMS Network (TMSN) demistificherà le basi del trading per i nuovi trader e fornirà consigli tecnici per gli utenti più avanzati.

Il trading tradizionale ha subito un'escalation di commissioni grazie all'intermediazione. TMS Network (TMSN) elimina tutti gli intermediari, rendendo le commissioni di transazione più convenienti rispetto ad altre borse.

Grazie a incentivi come l'accesso a servizi premium, tra cui la ricerca premium, l'assistenza clienti dedicata e gli strumenti di trading avanzati, combinati con il guadagno di una commissione sul trading globale, TMS Network (TMSN) incentiva i propri utenti e ne rafforza la redditività.

TMS Network (TMSN) è dotato di un meccanismo di token-burn, in base al quale i token di TMS Network (TMSN) verranno regolarmente distrutti, esercitando una pressione al rialzo sul valore del token e rendendo ancora più desiderabile il possesso di TMS Network (TMSN).

Dopo aver ottenuto oltre due milioni di dollari in una vendita privata di incubazione, TMS Network (TMSN) è ora disponibile al pubblico attraverso un sistema di presale. I token possono essere acquistati sul loro sito web al prezzo di 0,0073 dollari.

