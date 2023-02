Bernardi Cioccolato, un’esperienza di degustazione unica nel magico mondo del cioccolato artigianale

Operatore caratterizzato da una profonda specializzazione e tra le eccellenze nel campo della produzione del cioccolato artigianale, Bernardi Cioccolato (www.bernardicioccolato.it) dà forma a una proposta in cui ogni prodotto è composto solo da cioccolato puro, di elevata qualità e senza grassi vegetali aggiunti.

Valorizzando le eccellenze gastronomiche della Puglia, prendono forma accostamenti inediti e particolari: un’autentica coccola gourmet. Grazie al packaging curato e concepito per un pubblico sempre più esigente, i prodotti si dimostrano perfetti anche come idea regalo.

La storia dell’azienda Bernardi ha inizio in un piccolo laboratorio di pasticceria nel 1974. Spinti da passione, spirito d’iniziativa e continuando l’attività paterna, i tre fratelli Bernardi scoprono il magico mondo del cioccolato. Ne rimangono talmente affascinati da trasformarlo nel core-business dell’attività.

Grazie ad una costante ed incessante ricerca, orientata ad individuare sapori nuovi ed esotici, ma soprattutto a valorizzare quelli della tradizione pugliese, vengono creati cioccolatini, creme spalmabili, tavolette e praline artigianali di elevata qualità. Prodotti che garantiscono un’esperienza di degustazione unica nel magico mondo del cioccolato artigianale, dalle praline di cioccolato alle tante tipologie di cioccolatini.

In occasione della Pasqua, l’azienda propone colombe e uova di pasqua artigianali in diversi formati e fantasie.

Si tratta a tutti gli effetti di pezzi unici. Il cliente può approfittare di diverse opzioni, tra cui cioccolato fondente, al latte e bianco, con nocciole, pistacchi, arachidi o frutti di bosco o le uova monorigine con fondenti pregiati ad alta percentuale. Sono disponibili infine le versioni senza zucchero dolcificate con stevia e maltitolo, edulcoranti naturali adatti ai diabetici e con poche calorie.

La proposta di Bernardi Cioccolato, oltre che dall’e-commerce www.bernardicioccolato.it, è accessibile nei punti vendita di Grottaglie e Bari aeroporto e presso un vasto network di rivenditori, in tutta Italia.

Nell’eventualità di domande, richieste particolari o bisogno di assistenza è attivo un puntuale servizio clienti, accessibile tramite numero di telefono, indirizzo e-mail e chat online. Bernardi Cioccolato assicura spedizioni celeri, entro 48/72 ore. Anche le modalità di pagamento previste, da Paypal a bonifico bancario, garantiscono trasparenza e massima protezione,

L’azienda, oggi, è conosciuta nella nostra Penisola ma anche in Svezia, Svizzera, Germania, Canada, Emirati Arabi, Russia e Romania per il suo cioccolato ricercato, adatto non solo alla degustazione, ma ideale anche come cadeau. Il packaging, infatti, è curato e appositamente progettato per un pubblico esigente.

Approfitta di cioccolato artigianale italiano, di elevata qualità. Visita www.bernardicioccolato.it, iscriviti alla newsletter e ricevi uno sconto del 10% per il prossimo ordine online.