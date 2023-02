Il prossimo grande investimento in cripto? Uno sguardo più attento al presale di TMS Network (TMSN) e all'impatto su Cardano (ADA) e Chainlink (LINK)

Nel settore delle criptovalute ci sono attualmente molte opportunità di investimento. Mentre il mercato continua a riprendersi dal crollo ribassista dello scorso anno, molti token, tra cui Cardano (ADA), Chainlink (LINK) e TMS Network (TMSN), si stanno preparando per un significativo aumento dei prezzi nelle prossime settimane e mesi.

Cardano (ADA) dovrebbe essere venduto a 1 dollaro prima della fine dell'anno

Cardano (ADA) è una criptovaluta altamente quotata e uno dei progetti crittografici più promettenti da tenere d'occhio nel 2023, insieme a TMS Network (TMSN) e Chainlink (LINK). Al momento Cardano (ADA) si trova al n. 8 in base alla capitalizzazione di mercato.

Cardano (ADA) è un protocollo blockchain decentralizzato costruito con il linguaggio di programmazione Haskell, progettato per facilitare trasferimenti di asset sicuri e scalabili. Dal suo lancio nel 2017, Cardano (ADA) ha adottato il modello di blockchain proof-of-stake, più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al modello proof-of-work della maggior parte dei progetti di criptovalute.

Al suo attuale prezzo di negoziazione di 0,3 dollari, Cardano (ADA) dovrebbe salire a 1 dollaro entro la fine dell'anno. Con una capitalizzazione di mercato di circa 13 miliardi di dollari e un volume di scambi giornalieri di oltre 300 milioni di dollari, Cardano (ADA) è un token consigliato per qualsiasi portafoglio di investimento, proprio come TMS Network (TMSN) e Chainlink (LINK).

Chainlink (LINK) in rotta verso gli 8 dollari

Chainlink (LINK) sta guadagnando un notevole slancio e il valore del token sta salendo rapidamente. Al momento, Chainlink (LINK) è negoziato a circa 7,35 dollari, il 5,3% in più rispetto al prezzo di 30 giorni fa, e si prevede che raggiungerà gli 8 dollari nei prossimi mesi.

Una delle ragioni del successo di Chainlink (LINK) è la sua esclusiva oracle network, che consente ai contratti intelligenti sulla blockchain di accedere in modo sicuro a fonti di dati esterne, come i prezzi di mercato e gli eventi del mondo reale. Ciò rende Chainlink (LINK) uno strumento fondamentale per le applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi), che si basano su dati accurati e tempestivi per funzionare efficacemente.

Con una capitalizzazione di mercato di oltre 3 miliardi di dollari e un volume medio di scambi giornalieri di circa 400 milioni di dollari, Chainlink (LINK), proprio come Cardano (ADA), è una delle prime 30 criptovalute al mondo in base alla capitalizzazione di mercato. Chainlink (LINK) è una solida scelta d’investimento per chi vuole investire nel settore della blockchain e delle criptovalute.

TMS Network (TMSN) è il più grande investimento in criptovalute del momento

TMS Network (TMSN), basata su Ethereum, è una piattaforma di trading decentralizzata che offre ai trader un'esperienza facile e intuitiva. Essa consente l'accesso a diverse classi di asset, come criptovalute, azioni, FX e CFD, e mira a fornire una soluzione completa alle sfide del settore del trading.

TMS Network (TMSN) fornisce ai trader strumenti e funzionalità all'avanguardia che aiutano a gestire efficacemente il rischio e a prendere decisioni informate sul trading. Tali funzionalità includono bot di trading, applicazioni di gestione del portafoglio, analisi on-chain, social trading e segnali di trading.

Il token di TMS Network (TMSN), noto come $TMSN, è attualmente in vendita in presale e sono già stati commercializzati oltre un milione di token. $TMSN viene venduto a meno di un dollaro per token e questo è il momento migliore per investire nel progetto.

Conclusioni

La maggior parte delle principali criptovalute, tra cui TMS Network (TMSN), Cardano (ADA) e Chainlink (LINK), si concentrano su sicurezza, efficienza ed esperienza utente. Ma oltre a questi aspetti, TMS Network (TMSN) integra nella sua rete funzionalità come la gestione del portafoglio, i bot di trading e le tecnologie di social trading, rendendola uno dei progetti più efficienti del settore.





