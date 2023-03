Taiwan, Turchia e Medio Oriente: quale peso hanno sul conflitto ucraino

Le implicazioni sul conflitto ucraino di altre zone di crisi vengono esaminate in un’intervista al sito Stumenti Politici da parte di Roberto Motta Sosa, saggista e analista di politica e scenari internazionali.

Taiwan in primis rimane un punto caldo che rischia far saltare definitivamente gli equilibri attuali. Se gli USA si impegnassero in un fronte aperto contro la Cina, ovviamente dovrebbero spostare forze e mezzi dall’Europa al Pacifico, dall’Ucraina alle basi in Sud Corea e Giappone. Dal canto suo, Pechino ha con Mosca un solido patto di amicizia. L’intenzione di proseguire insieme alla Russia sul percorso di costruzione della cosiddetta “nuova era” delle regole di coesistenza internazionale è stata di recente ribadita dal Ministero degli Esteri cinese. Ma anche i vertici NATO insistono nel dichiarare il loro contrasto alla “crescente assertività e le politiche coercitive” della Cina e al summit dello scorso anno per la prima volta hanno invitato Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Sud Corea. Sul fronte mediorientale, oltre alla Siria che è alleata indiscussa di Mosca, anche l’Iran sta dimostrando la sua solidarietà, fornendo droni alla Russia e sviluppando insieme a quest’ultima una criptovaluta legata all’oro per scambiare con l’estero nonostante le sanzioni che colpiscono entrambi i Paesi. La Turchia, infine, è membro della NATO ma è anche partner della Russia sul piano commerciale ed energetico. Ankara ha in mano una carta molto pesante nel suo gioco di strategia con Bruxelles. Potrebbe infatti bloccare l’ingresso di Finlandia e Svezia nell’Alleanza Atlantica. Il governo turco ha già fatto intendere che non ratificherà la loro adesione senza una contrapartita. Ad oggi sembra voglia valutare le due candidature scandinave in modo separato.