Al Toselli di Cuneo va in scena "Brevi interviste con uomini schifosi"

Lunedì 6 marzo alle ore 21 al Teatro Toselli di Cuneo va in scena "Brevi interviste con uomini schifosi", di David Foster Wallace. Regia e drammaturgia di Daniel Veronese con Lino Musella e Paolo Mazzarelli. Produzione Teatro di Napoli / Marche Teatro / TPE / FOG Triennale Milano Performing Arts / Carnezzeria.

Attraverso una rosa di racconti tratti dalle Brevi interviste con uomini schifosi di David Foster Wallace, Veronese traccia una propria linea drammaturgica che racconta di uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le donne, e ci invita a osservarli da vicino.

C’è l’uomo che insulta la moglie che lo sta lasciando, la disprezza e la deride, come una cosetta incapace di vivere senza lui accanto a sostenerla; c’è l’uomo che vanta la propria infallibilità nel riconoscere la donna che ci sta senza fare storie; c’è quello che usa una propria deformazione per portarsi a letto quante più donne gli riesce: una galleria impietosa di mostri. Daniel Veronese traspone queste voci, scritte da Wallace in forma di monologo al maschile, in dialoghi tra un uomo e una donna. In scena però chiama a interpretarli due uomini, che si alternano nei due ruoli, in una dialettica che mette in luce tutte le fragilità dei rapporti affettivi.

BIGLIETTI

costi e modalità di acquisto (anche on line) alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html

Sono inoltre in vendita il giorno dello spettacolo a partire dalle 16, al botteghino del teatro (via teatro Toselli 9) [Saranno messi in vendita i biglietti singoli per qualsiasi spettacolo della stagione].

Al botteghino del teatro è anche possibile acquistare i biglietti con 18app e Carta Docente.

INFO

telefono 0171.444812/818/ e. spettacoli@comune.cuneo.it

Per vedere il calendario completo della stagione: Comune di Cuneo - Portale Istituzionale - Stagione teatrale 2022-23

Il teatro Toselli è anche su facebook alla pagina https://www.facebook.com/teatrotosellicuneo/