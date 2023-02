All'Anima Festival si riaccende la musica: il 27 giugno in concerto i Modà

L’Anima Festival ritorna ad accendere l’estate cuneese. Per l'ottavo anno la rassegna internazionale ideata da Ivan Chiarlo con la sorella Natascia e l’associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano porterà i big della musica pop e non solo, nell’Anfiteatro dell’Anima sulla collina di Cervere.

Oggi l'annuncio del primo attesissimo concento: il 27 giugno sul palco dell'Anima Festival saliranno i Modà, la band protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo con “LASCIAMI”.

E' il primo dei grandi nomi che i fratelli Chiarlo sono pronti ad annunciare per la kermesse estiva che si confema a tutti gli effetti tra le più importanti della penisola.

La band sarà protagonista, con i suoi 20 anni di grandi successi, in quel bellissimo teatro a pianta greca dominato dalla scultura Anima.

"Vogliamo che sia un’estate indimenticabile, all’insegna dell’incontrarsi per vivere insieme grandi concerti e spettacoli", commenta Ivan Chiarlo nell'annunciare il primo evento.

I MODÀ tornano sui palchi dopo aver presentando “LASCIAMI” alla 73ª edizione del Festival della Canzone Italia sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

“Lasciami – racconta il leader della band Kekko Silvestre - è la canzone più sincera che potessi scrivere. La depressione non la puoi raccontare a chi non la conosce, ma puoi comunque condividerla con chi come te la vive. Per questo ho preso coraggio e ho deciso di condividere quello che ho passato e che sto passando. Credo che la depressione viva dentro ognuno di noi e non so quanto si possa superare definitivamente. Di sicuro ho capito che bisogna essere forti cercando di cambiare i punti vista. Ho paura? Si. Ma ho imparato che oltre le paure ci sono le cose più belle”.

La band è pronta a vivere una lunga e ricchissima stagione di concerti, alcuni già sold out, e annuncia nuove date, tra le quali proprio quella del 27 giugno a Cervere. Saranno accompagnati per la prima volta da un’orchestra, per uno show che si preannuncia imperdibile. I biglietti per il concerto del 27 giugno sono disponibili dalle ore 16.00 di oggi martedì 28 febbraio su www.ticketone.it

I MODÀ sono tornati al Festival per la quarta volta in 20 anni di carriera dopo la partecipazione nella categoria giovani nel 2005 con “Riesci a innamorarmi”, il ritorno - questa volta nei big - nel 2011 accanto ad Emma Marrone con “Arriverà” (che regalò loro il secondo posto in classifica e la certificazione di 2 volte platino) e l’esibizione nel 2013 con “Se si potesse morire” che si piazzò al terzo posto in classifica e venne certificato platino.

Il ritorno sul palco del Teatro Ariston e il successivo tour nei teatri sono l’occasione per festeggiare i vent’anni di storia dei MODÀ (2003 – 2023) e i molti traguardi raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). La band, infatti, ha ottenuto in carriera 1 disco di diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e a tutto questo si aggiunge poi un lungo elenco di palazzetti e stadi Sold out in tutta Italia. Ma non è tutto. Il 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “GIOIA”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

E in questo 2023 sono pronti a calcare uno dei palchi più suggestivi d'Italia: quello dell'Anima Festival!