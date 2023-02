Anpi Saluzzo: un film e un incontro aspettando “aprile un mese di Resistenza”

Ripartono dopo due anni di assenza gli incontri di “Aspettando Aprile“ organizzati dalla sezione Anpi Saluzzo in attesa delle celebrazioni organizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per “Aprile: un mese di Resistenza”.

Gli incontri , soiega il presidente Giorgio Rossi, si articolano in due appuntamenti: 6 marzo alle 21 presso il Cinema Teatro Magda Olivero la proiezione del film “Una questione privata “ dei fratelli Taviani tratto dal romanzo postumo di Beppe Fenoglio girato in Val Maira e nel Saluzzese.

Biglietto 5 euro, gratuito per i soci ARCI – evento in collaborazione con il Ratatoj APS.

La trama racconta che partigiano Milton (Luca Marinelli), tornando alla villa dove ha conosciuto l’amata Fulvia, scopre che forse fra lei e il suo migliore amico Giorgio, anche lui combattente, potrebbe essere nata una storia d’amore. Nel tentativo di ricevere da Giorgio un chiarimento, Milton intraprende un viaggio attraverso il paesaggio verde e nebbioso delle Langhe che è anche un percorso di conoscenza: di se stesso, dell’animo umano e della barbarie insensata della guerra.

Paolo e Vittorio Taviani in questo film affrontano uno dei “testi sacri” della letteratura italiana del Novecento, “Una questione privata” di Beppe Fenoglio, con il piglio autoriale che deriva loro da una lunga militanza cinematografica e da una conoscenza profonda della Seconda guerra mondiale e della lotta partigiana. I Taviani raccontano il tempo di guerra rifiutando di concentrarsi sull’azione bellica e depurando la Storia di tutto ciò che è ridondante, per lasciare i protagonisti nudi di fronte alla desolazione e all’orrore. La narrazione cinematografica della pellicola procede per episodi chiave, momenti e personaggi che incarnano la Storia e la condizione umana nella sua essenza.

15 marzo incontro con lo scrittore Claudio Vercelli autore de “1938 Francamente razzisti – le leggi razziali in Italia” l’incontro si terrà nella Sala degli specchi2 della ex Caserma Mario Musso alle 18. Le leggi razziali in Italia raccontate in un volume potente e obiettivo, con un ricco apparato iconografico e documentario, che analizza presupposti, clima e linguaggio del razzismo mussoliniano.

Da quelle immagini, da quelle parole (molto, troppo simili a quelle che spesso leggiamo e ascoltiamo ai nostri giorni) occorre ripartire. Per evitare che la storia ripeta il suo tragico ciclo.