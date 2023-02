Bra, giovedì sera New-tone al Caffè Cavour

Si preannuncia un’altra serata di qualità al Caffè Cavour dove al giovedì la protagonista assoluta è la musica. Un duo esplosivo dalla matrice nera: blues, soul, jazz, un concerto di grandi classici della musica del secolo scorso e brani inediti per un concerto ricco di sfumature. Tom Newton, voce, armonica, chitarra accompagnato da Tom Sorba alle tastiere.

Tom Newton ha preso parte a più di mille concerti, condiviso il palco con centinaia di artisti di ogni calibro. Ha dedicato la sua intera vita alla musica e alla ricerca di essa. E’ da poco uscito il suo primo singolo “Me and Mrs. Music”.

Thomas Newton, cuneese, classe 1993. Inizia a suonare l'armonica all'età di due anni, per gioco. " Per farmi stare buono, mia madre mi metteva le canzoni del gruppo di mio padre (Biologic Blues Band), ed io salivo in piedi su uno sgabello con l'armonica, facendo finta di essere sul palco. Avanti così, per ore... Finché non arrivava qualcuno armato di biberon a spegnermi Sapete, mia madre è sorda; non può immaginare quanto siano fastidiosi un bambino ed un’ armonica assieme. Ma forse questo è stato un bene" racconta.

Figlio del bluesman britannico Kit Newton, da cui eredita la grandissima passione per la musica, fratello minore di Benjamin, due anni più grande, noto polistrumentista della provincia granda. Ancora bambini, i Newton, studiano la musica. Con Kit, ricordano, “ quando tornavamo in macchina dalle prove del suo gruppo o da qualche festa, cantavamo sempre, armonizzando a tre voci. La sua era una tecnica per non farci addormentare e non doverci portare nel letto in braccio una volta tornati a casa; è da quei momenti che è nata la nostra passione per il Folk. Cantavamo pezzi di James Taylor, Neil Young, Nina Simone.... Sono state le prime scintille per conoscere ed apprezzare qualcosa che non fosse rigorosamente blues!".

Nel 2003 la Rai dedica un intero servizio alla famiglia Newton intitolato "Dal Mississipi a Cuneo”. Quindici anni più tardi viene riproposto il secondo "episodio" al telegiornale. Nel tempo il nome del gruppo cambia in "The Newton Family Blues", poi ancora in "The Newton Family" Nel 2017 Tom incide la sua armonica sul disco d'oro "Sindrome Di Toret" di Willie Peyote, e compare con lui qualche volta sui palchi di quello stesso tour. Nello stesso anno collabora alla produzione di "Giù La Testa" con gli "Etruschi From Lakota" e dopo l'uscita dell'album diventa parte fondamentale del progetto per circa quattro anni.

Appuntamento per giovedì 2 marzo alle 20,30 con possibilità di cena a buffet. presso il Caffè Cavour, via Cavour 53 - Info e prenotazioni 0172 439531