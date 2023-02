Cinema, sta per uscire il film "La prima ora di buio” ispirato alle Masche di Rifreddo

È previsto in uscita per la Primavera 2023 il film “La prima ora di buio”, realizzato da un team tutto piemontese, che riporta una storia liberamente ispirata al doloroso processo che si verificò a Rifreddo nel 1495, ai danni di nove donne accusate di essere masche.

Il film, della durata di circa un’ora, sviluppato in modo amatoriale e senza l’intervento di case di produzione, è maturato da un’idea di un fotografo cuneese, Massimiliano Graziano, che ha voluto coniugare l’amore per la storia del proprio territorio con la sua passione per l’arte visiva, sperimentandosi come autore, regista e realizzando la post-produzione.

Il cast di attori ha interpretato i personaggi medioevali con passione e entusiasmo, ed è interamente piemontese.

Gli attori sono Cristina Amarù, Giovanni Badellino, Elena Carolei, Nicole Curcio, Flavio Magnano, Manuela Marascio, Maurilio Pisano, Adriano Polito, Andrea Ragona, Lucrezia Scalzotto, Laura Vernetti. Francesco Aubry ha realizzato la musica e Carlotta Testa ha curato il trucco. Le riprese interne sono state realizzate nel museo Casa Cavassa a Saluzzo grazie al sostegno del comune, mentre le riprese esterne sono state realizzate proprio a Rifreddo, grazie al supporto del Vicesindaco del paese Elia Giordanino.

Per la realizzazione, il team si è avvalso dell’analisi degli atti processuali riportata nei libri “Streghe” di Grado Giovanni Merlo e “Lucea talvolta la luna” di Rinaldo Comba e Angelo Nicolini, con l’intento artistico di valorizzare la storia del territorio dell’area di Rifreddo e di ipotizzare le emozioni dei personaggi dell’epoca, riportando i contenuti degli atti, la mentalità religiosa e popolare del medioevo, e le accuse inquietanti che, come a Rifreddo, hanno portato milioni di donne in Europa alla condanna a morte sul rogo. Dai testi emerge come tali condanne fossero la conseguenza del timore che uomini e ecclesiastici del medioevo avevano per le donne, soprattutto quando intervenivano nel sacro, in quanto rompevano consuetudini e gerarchie.

“Una grande soddisfazione - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - aver ospitato le riprese di un’opera cinematografica che valorizza la storia del nostro comune e sottolinea l’importanza storica e culturale del nostro Monastero. Un ringraziamento an Elena Carolei e al regista Massimiliano Graziano per la disponibilità e l’impegno impiegato nelle riprese cinematografiche”.

Il regista ha immaginato un finale creativo, visto che i documenti originali dell’epoca non riportano l’epilogo del processo.

I trailer e il backstage sono visionabili nel canale Youtube “La prima ora di buio”, le curiosità nella omonima pagina Instagram.