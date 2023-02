“Eravate bellissimi e coloratissimi!”: il successo al Merengue di Dronero del Gran Ballo di Carnevale

C’è stato chi si era già preparato da tempo e chi all’ultimo ha dato sfogo alla sua originalità. Tutti con la voglia di sorridere e di fare festa!

A Dronero sabato pomeriggio, 25 febbraio, gruppi mascherati hanno infatti vestito dall’allegria le strade e le vie della città.

Tra loro non poteva di certo mancare Giuanin Pajalunga, sceso dal Paradiso ed accompagnato da sua moglie, da Dragone e Dragonetta insieme alle tradizionali maschere droneresi. C’erano anche Re Rocca e Regina Bruna di Roccabruna ed altre caratteristiche maschere di altri paesi.

Canti improvvisati, amicizia e risate, in una Dronero che molto ci tiene alla sua ormai centenaria tradizione del Carnevale.

Alla sera, la festa si è postata alla discoteca Merengue. Alle ore 20.30 è stato il tempo di una gustosa Cena in maschera, con a seguire il Gran Ballo di Carnevale.

Una serata che ha visto ancora una volta il locale dronerese puntare, oltre che sul divertimento, anche sulla sicurezza delle persone.

“È stata tosta da gestire” - scrive il proprietario Fabrizio Brignone - “e so che alcuni non sono riusciti ad entrare e questo mi dispiace molto! Abbiamo cercato di gestirla nel miglior modo possibile ovvero in un ottica di sicurezza per tutti, pertanto ringrazio anche di cuore chi con pazienza e perseveranza ha atteso per l’ingresso. Per il resto che dire se non che un grande e immenso GRAZIE a tutti?! Eravate bellissimi e coloratissimi!”

"Cent’anni in carrozza”: l’attesa in città ora è per l’annunciata sfilata di domenica 5 marzo, alle ore 14.30, grande festa per grandi e piccini con gruppi mascherati e dei carretti trainati a mano. Il tutto sarà preceduto alle ore 11 con l’investitura ufficiale delle maschere in Comune.