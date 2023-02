Ex allievi dell’Ego Bianchi in una mostra collettiva a Cuneo

"Confluenze d’arte (al di fuori dei banchi)" è il titolo della mostra collettiva di ex-allieve ed ex-allievi del Liceo Artistico “Ego Bianchi” di Cuneo con opere di pittura, fotografia, grafica e illustrazione che verranno esposte nella Sala Mostre dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, in via San Giovanni Bosco 7/h a Cuneo.



"Si tratta – fanno sapere gli organizzatori – di un primo evento espositivo che si intende trasformare in un percorso di future mostre annuali, finalizzato a far conoscere periodicamente al pubblico più ampio le espressioni artistiche più diverse delle ex-allieve e degli ex-allievi del Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo, impegnati a vario titolo nel campo della ricerca visuale, oltre che degli allievi meritevoli che frequentano gli ultimi anni di corso del liceo artistico cuneese".



All’esposizione parteciperanno con proprie opere Micaela Calliero, Asia Capitani, Alessandro Cerato, Mattia Cerato, Fabio Pietro Di Tullio, Emanuele Durbano, Chiara Fornaro, Rosanna Pellegrino, Francesca Piccardoni, Vanessa Sciarabba, Cristina Tallone, Marco Tallone, Barbara Villosio e Viola Virdis.



La mostra collettiva rimarrà aperta dal 4 al 19 marzo col seguente orario: sabato mattina e domenica mattina dalle 10,30 alle 12,30 / sabato pomeriggio e domenica pomeriggio dalle 15,30 alle 19. Inaugurazione sabato 4 marzo, alle ore 17.30.