Inaugura a Cuneo la mostra “SvelArti. Donna, vita, libertà!”

Inaugura sabato 4 marzo alle ore 16,30 presso il Salone d’Onore del Municipio di Cuneo, la mostra “SvelArti. Donna, vita, libertà!”.

Nata da un’idea del Liceo Artistico “Ego Bianchi” di Cuneo in collaborazione con il “Collettivo Zaratan” e l’intervento del Conservatorio “Ghedini”, la mostra si inserisce nell’ambito della rassegna del Comune di Cuneo “8 Marzo è tutto l’anno 2023 - Il viaggio delle donne”. L’esposizione, allestita nei locali di Palazzo Santa Croce, sarà visitabile sabato 4 marzo dalle ore 17.15 alle ore 19, e da domenica 5 a mercoledì 8 marzo dalle ore 16.30 alle ore 19.

Il progetto prende le mosse dall’attualità e dalle manifestazioni iniziate a Teheran il 16 settembre 2022 come reazione all’uccisione delle ventiduenne Mahsa Amini.

Gli studenti per mesi hanno approfondito l’argomento, studiato la storia millenaria del Paese, hanno letto opere, visto film, discusso con docenti, storici e antropologi, hanno conosciuto molti artisti contemporanei, tutto per tentare di dare, attraverso le loro opere, risonanza alla voce delle donne iraniane.

Il velo nelle diverse culture è diventato così lo spunto per i giovani studenti del Liceo Artistico e del METS-Conservatorio di Cuneo per riflettere sulla condizione femminile, sui diritti e sulle libertà, oltre gli stereotipi e i pregiudizi.

Le sale di Palazzo Santa Croce ospiteranno pertanto opere d’arte plastiche, figurative e multimediali realizzate dagli studenti del Liceo sotto la guida e la supervisione delle docenti Cristina Saimandi e Carole Peia, con la collaborazione di Alessia Clema e Daniele Guolo, che hanno seguito la realizzazione dei manifesti grafici. Una installazione di luci, musica e parole, nata dalla collaborazione tra Liceo e Conservatorio e curata dalla prof.ssa dell’Ego Bianchi Giorgia Dalmasso e dal prof. Gianluca Verlingieri del Dipartimento METS del Conservatorio Ghedini, darà invece voce, per mezzo di circa duecento lanterne poetiche realizzate con il Metodo Caviardage®, alle donne che lottano per la propria libertà, mentre le voci reali di donne e uomini iraniani attualmente residenti in Piemonte, raccolte con la collaborazione del rapper Afshin Allivand, risuoneranno nella stanza rendendo concreto e vivo il loro messaggio.