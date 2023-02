A Craviano “polentata” record per la Ricerca

Hanno risposto in duecento alla “Polentata della Ricerca” organizzata in occasione del fine Carnevale dalla pro loco di Craviano in collaborazione con la cantina “Produttori di Govone” lo scorso sabato, nei locali dell’ex asilo, oggi sede dell’attivissima associazione govonese.

Un team affiatato e assolutamente intergenerazionale di oltre trenta volontari che non si è smentito nella capacità ormai risaputa di aggregare e regalare una convivialità di alta qualità ai numerosissimi partecipanti, molti dei quali da fuori provincia.

Ma il vero record è stato quello della somma raccolta a favore della “Maratona per Elisa” (duemilaquattrocento euro), la maxi charity per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo promossa dall’Ascom di Bra in ricordo di Elisa Raspino (FOTO), la giovane tecnologa alimentare impiegata nell’ufficio HACCP del Gruppo, prematuramente scomparsa ad agosto 2022 a seguito di una lunga malattia.

“Elisa resta una di noi – ha commentato il presidente della pro loco Michele Penna - non solo per le sue radici govonesi, ma per il grande esempio e la voglia di fare del bene, bene, che ci ha lasciato con la sua testimonianza di vita e anche attraverso il suo libro “Al di là del traguardo”, che dedica molte pagine alla sua amata Craviano e alla nostra gente”.

Un ricordo indelebile nella mente e nella vita di tanti compaesani, amici e colleghi che - all’unisono con questo ambizioso progetto a sostegno di una Borsa di Ricerca lanciato in accordo con la famiglia - si fa ancora più vivido e presente, come emerge dalle parole di Agostino Malvicino della “Produttori di Govone”, da subito al fianco della Maratona: “Il nostro coinvolgimento attraverso diverse iniziative vuole essere un segno tangibile di quanto le imprese cooperative, come la nostra cantina, abbiano un legame a doppio mandato con il territorio in cui operano, e vogliano essere in prima linea di fronte alle grandi sfide del nostro tempo, come quella della Ricerca scientifica. Un’ottima ragione per brindare e impegnarci tutti insieme in ricordo della nostra Elisa”.

Per sostenere la “Maratona per Elisa”:

Intesa Sanpaolo

IBAN: IT75D0306909606100000117256

intestato a Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS

Codice SWIFT: BCITITMM

Causale: Progetto “ELISA RASPINO”