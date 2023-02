A Verzuolo pane contro la violenza sulle donne, gardenie e ortensie contro la sclerosi

L'associazione "Mai+Sole" fa tappa anche quest'anno a Verzuolo con la manifestazione "La violenza sulle donne è pane quotidiano". In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna sabato mattina, 4 marzo, davanti al Municipio di Piazza Martiri, distribuirà il pane offerto dai panettieri e dalle rivendite del territorio (Verzuolo, Manta e Saluzzo) come simbolo della lotta contro la violenza nella quale è impegnata da 15 anni.

Un'occasione per informarsi circa le attività dell'onlus e di comprendere i dettagli di un'emergenza ormai all'ordine del giorno.

Contemporaneamente il Comune di Verzuolo partecipa a "Bentornata Gardensia", l'iniziativa dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) per raccogliere fondi a favore della ricerca contro una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il Comune di Verzuolo, in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, è quest'anno "Comune Solidale": dalle 10:00 alle 12:30 in Piazza Martiri di Verzuolo venderà gardenie ed ortensie a favore di Aism. In caso di disponibilità di fiori, l'iniziativa sarà proposta davanti alla chiesa di Falicetto in prossimità della funzione religiosa delle 18.30.