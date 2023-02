Borgo San Dalmazzo: una raccolta fondi avvicina non vedenti e ipovedenti al mondo dell'arrampicata

Alessandro Palma ha lanciato, da Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, un’iniziativa sulla piattaforma GoFundme che si pone l’obiettivo di arrivare a 2.500 euro. “A fine estate - scrive - userò i fondi raccolti per finanziare una giornata di arrampicata insieme al personale di Emozionabile, un progetto che seleziona esperienze emotivamente coinvolgenti dedicate alle persone con disabilità, con l'idea di utilizzare questa disciplina sportiva come mezzo per implementare la crescita personale”.



“I fruitori - spiega - potranno vivere una giornata immersi nel mondo del climbing insieme a Simone Salvagnin, campione del mondo paraclimb, categoria blind), approfittando di uno staff altamente specializzato nel fornirgli gli strumenti necessari per iniziare la loro avventura verso l'alto”.



“L'arrampicata - aggiunge - verrà interpretata come perfetta metafora di vita, dove l'impegno e la resistenza conducono verso l'alto”.



La raccolta fondi per finanziare l’idea è raggiungibile a QUESTO LINK.