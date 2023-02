Ginnastica: Sophia Delfino (Cuneoginnastica) è medaglia d'argento regionale

Un bell'inizio di stagione per le allieve del settore agonistico di artistica della Cuneoginnastica, che prendono parte al programma più impegnativo che la Federazione propone.

A scendere in campo gara nel primo turno di giornata è Eleonora Bessone, classe 2012, che con determinazione e sicurezza dimostra di avere una buona padronanza sui cinque attrezzi della ginnastica artistica femminile. Per lei 9° posto in classifica nella categoria allieve 3; oltre all'ottimo risultato dimostra di essere notevolmente cresciuta tecnicamente, ha presentato infatti nuovi e complessi elementi nei suoi esercizi.

Nel secondo turno a gareggiare sono invece Greta Cozzolino, classe 2015, e Sophia Delfino, classe 2013.

Un buon esordio per Greta, che alla prima esperienza di gara non si lascia sopraffare dalle emozioni e presenta alla giuria degli esercizi decisi e precisi su tutti gli attrezzi. Una bella prova per la più piccola della categoria allieve 1, le cui partecipanti sono tutte classe 2014. Per lei 16° posto in classifica.

Un ottimo inizio di stagione anche per Sophia, che presenta alla giuria i suoi nuovi esercizi sui cinque attrezzi. Sicura, precisa e grintosa, convince i giudici e ottiene la medaglia d’argento nella categoria allieve 2.

Grande la soddisfazione per le allenatrici Chiara Giordano e Ilaria Albanese, che seguono le bambine in palestra. La richiesta tecnica è sempre più alta nei programmi tecnici allieve e queste ginnaste si impegnano ogni giorno per affrontare al meglio le sfide che propone il campionato.