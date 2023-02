Volley giovanile, Cuneo ospita le Finale Territoriale Under 13 Lab Travel

Evento straordinario per la Città di Cuneo, che per la prima volta vede disputarsi al Palasport di Cuneo la Finale Territoriale Cuneo–Asti Under 13 maschile 3vs3. Il Cuneo Volley, quale società ospitante, è co-organizzatore insieme al Comitato Territoriale Fipav Cuneo-Asti e vede la partecipazione esclusiva del proprio partner Lab Travel in veste di sponsor dell’evento.

Il concentramento in programma per domenica 5 marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.00, vedrà scendere in campo 16 squadre per un totale di oltre 80 giovani atleti e altrettante famiglie al seguito che arriveranno in città per l’evento. Al termine le premiazioni con la presenza delle maggiori cariche istituzionali cuneesi dello sport e non solo.

« Essere co-organizzatori e Club ospitante della Finale Territoriale Under 13 è sicuramente molto importante dal punto di vista societario, a dimostrazione dei continui investimenti nel settore giovanile cuneese. L’anno scorso abbiamo organizzato la Finale Regionale Under 19 al Palasport di Busca e quest’anno questa territoriale al Palazzetto di Cuneo. Vedere ragazzi così giovani in campo è molto bello e sicuramente l’emozione che proveranno i più piccoli sarà ancora maggiore. Per il Cuneo Volley tutto questo è motivo d’orgoglio» - Daniele Vergnaghi, Responsabile del settore giovanile cuneese.

« Abbiamo accolto con grande entusiasmo la possibilità di abbinare il nome della nostra azienda “Lab Travel” a questo evento così importante per la Città di Cuneo e per lo sport giovanile. Ospitare per la prima volta una Finale Territoriale Under 13 maschile con oltre 80 atleti e rispettive famiglie, è un’ottima occasione per il movimento. Siamo lieti di essere parte di questa promozione della pallavolo nella fascia giovanile, perché lo sport di squadra può rendere i giovani di oggi degli uomini migliori domani» - Ezio Barroero, presidente della Lab Travel Srl.