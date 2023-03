Otto ore di attesa al Pronto Soccorso perché di domenica in tutto l'ospedale c'era solo un cardiologo

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno Direttore,

vorrei raccontare brevemente cosa succede se una persona si sente male ed è domenica.

Domenica 26 febbraio ho portato mia mamma di 85 anni al pronto soccorso perché nella notte non si è sentita bene e, in quanto cardiopatica, non ho perso tempo.

Il personale del Pronto soccorso è stato professionale e gentilissimo, peccato che abbia dovuto aspettare 8 ore (dalle prime visite di controllo del caso e constatato essere un codice giallo) per riuscire ad essere visitata da un cardiologo.

Motivo? In tutto il Santa Croce c'era solo un cardiologo a gestire TUTTI i casi.

Quindi oltre ad occuparsi dei casi in reparto, doveva gestire i codici rossi e a ruota tutti gli altri..(ma chi è: SUPERMAN?).

Quindi dopo 8 ore mia mamma è stata visitata e anche ricoverata , in quanto necessitava di cure ospedaliere.

In reparto cardiologia sul cartellone ho contato quanti cardiologi fanno parte dello staff dell'ospedale e sono ben 17... come è possibile che ce ne fosse solo uno al lavoro?

Perché festivo? Nei giorni festivi una persona non può star male?

Nella grande distribuzione la domenica ci sono molte persone al lavoro che non svolgono lavori salva-vita, eppure se vado in un supermercato non c'è solo un cassiere (figura fondamentale) perché è domenica. Ce ne sono parecchi.

Questo perché l'azienda si organizza per far funzione tutto. Anche l'ospedale è un'azienda, ma non ho trovato organizzazione.

Ringrazio gli operatori sanitari e la cardiologa che hanno seguito mia mamma perché, pur essendo in difficoltà numerica, hanno svolto al meglio il loro compito.

Ma i vertici si rendono conto della situazione?

Altra nota: se è domenica, parti da casa in fretta e furia per portare tua mamma in ospedale, non fai colazione e poi passi la giornata in attesa del medico, non hai spiccioli perché hai pagato il parcheggio e vuoi bere o mangiare puoi scordartelo: il bar è chiuso e i bar esterni all'ospedale pure!

Prima di pensare all'ospedale nuovo iniziate a far funzionare come si deve quello attuale.