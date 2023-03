Alba piange Enzo Demaria, il sindaco dell’alluvione. Il presidente Cirio: "Oggi è un giorno triste" [FOTO E VIDEO]

Una folla composta e commossa ha dato oggi, mercoledì 1 marzo, l’estremo saluto all’ing. Enzo Demaria, il sindaco dell’alluvione, primo cittadino albese dal 1990 al 1999.

Moltissimi i presenti, intervenuti in veste istituzionale così come di semplici cittadini, a partire dal primo cittadino Carlo Bo: “Enzo Demaria era un uomo corretto, cortese, coerente, integerrimo, che ha scritto pagine importanti della storia della nostra città e del nostro territorio. Entrato in consiglio nel 1970, vi è rimasto oltre trent’anni, sindaco per due mandati durante cui ha dovuto vivere e affrontare uno dei momenti più difficili per la nostra città, l’alluvione del 1994. Nello scorso novembre, 28 anni dopo quei tragici fatti, mi disse: ‘Il dolore è ancora vivo per le tante vittime’. Ricordo quando, ero sindaco da un giorno, venne a trovarmi: ‘Sei il sindaco di una città Medaglia d’Oro al valore militare e quando giurerai dovrai aver interiorizzato i valori della Resistenza’, commuovendosi poi pensando ai giovani partigiani dei 23 giorni. Era un grande uomo, che ci mancherà per sempre”.



Quindi il saluto del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. “Oggi è un giorno triste. Sono profondamente addolorato e porto il cordoglio di tutta la Regione per un uomo che mancherà a questa città e al Piemonte tutto. Un uomo a cui volevo bene. Ho iniziato accanto a lui, avendo l’onore di essere il suo vicesindaco. Credeva nei giovani ed era aperto al cambiamento, dava fiducia alle persone. Abbiamo il dovere di dare continuità ai suoi valori, soprattutto due. Quell’albesità di cui era campione, fatta di consapevolezza che non è mai superbia, e il valore ancora più grande dell’antifascismo”.



Per l’ANPI Alba Bra Langhe Roero, è intervenuta Checca Pasquero Barberis: “Era il 2000 quando il comandante Paolo Farinetti, allora presidente della nostra sezione, ebbe l’intuizione di chiamare Enzo Demaria a partecipare alle nostre riunioni. È stato poi naturale, una volta mancato Farinetti, che fosse lui a raccoglierne il testimone. Veramente instancabile e sorprendente è stato il suo impegno per mantenere viva la memoria della Resistenza e per diffondere una cultura di pace. Quella di riunire Alba e Bra fu una sua felice intuizione. È stato una grande persona, come uomo e presidente, e noi l’abbiamo molto amato”.



Quindi il presidente del comitato provinciale dell’ANPI, Paolo Allemano. “Enzo era la rappresentazione vivente del patto costituente, in un tempo che non è molto umano, tra guerre e tragedie del mare. Era autorevole. Ti faceva capire che se la Langa era libera, dopo aver pagato un caro prezzo, lo era perché qualcuno si era poi preso cura di mantenere una memoria mobilitata. continueremo a far vivere la memoria di Enzo se raccoglieremo questa eredità”.



Infine, il commiato di Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi Beppe Fenoglio, di cui Demaria era socio e consigliere. “I veri maestri sono persone che lasciano segni profondi e trasmettono il loro sapere e la loro passione a chi li avvicina. Enzo era capace di offrire mille motivi per amare Fenoglio e le sue colline. Era uomo di cultura e spiccata intelligenza, con un’ardente passione civile, pervaso dalla voglia costante di una scintilla e dalla necessità di scegliere ed essere, di vivere. È questa la lezione di Enzo Demaria: antifascista e sindaco, in eternum”.



A chiudere la cerimonia - dopo le note de “La Vie en rose” canzone francese conosciuta in tutto il mondo, scritta, interpretata e portata al successo da Édith Piaf - il canto tributato dalla piazza tutta, che ha intonato “Bella Ciao”, prima che il corteo funebre si dirigesse in Duomo.