Blengino sull'ordinanza anti-alcol a Cuneo: "Proibizionista. Si istituisca il sindaco della notte"

“L’ordinanza della Sindaca Manassero, che vieta il consumo di alcol in alcune zone della città, nelle aree esterne 24 su 24, nonché l’asporto dalle ore 21 alle ore 7, è una reiterazione di un’ordinanza che già contestammo lo scorso anno, che riteniamo proibizionista, totalmente inutile e populista”. Così in una nota Filippo Blengino, Segretario di Radicali Cuneo “G. Donadei”.

“Nessuno mette in dubbio – prosegue la nota – la presenza di criticità nella zona interessata. Tali problemi, com’è però noto, non sono stati risolti dalle precedenti ordinanze che, al contrario, creano una situazione paradossale. Un individuo infatti potrà abusare di alcolici in un luogo chiuso oppure a pochi metri dalle aree coinvolte e successivamente recarsi nelle zone all’aperto in cui vige l’ordinanza. Vietare un fenomeno non significa mai governarlo e la ricerca di controllarlo con i divieti ha sempre fallito. A tal proposito, nel richiedere alla Sindaca di ritirare l’ordinanza, riproponiamo l’istituzione di un Sindaco della notte, come facemmo nell’ultima campagna elettorale per le elezioni comunali. Una figura che potrebbe farsi promotore di una sana movida, anche nelle zone in cui i problemi sono numerosi. Anche su questo tema stiamo, in questi mesi, stiamo raccogliendo firme per una petizione popolare”.